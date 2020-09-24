富邦產險與富邦人壽 助教師完整規劃職場、退休保障

教師節即將到來，針對老師們在工作職場、退休的保障，富邦產險建議辛苦的老師們投入教育工作的同時，可投保「教職員責任保險」以轉嫁因自身疏忽或過失，所依法應負的賠償責任與費用；而面對未來的退休生活，富邦人壽則提出「三增原則」，包括「增加累積時間、增加提撥金額、增加外幣與投資型搭配」，兼顧保障和資產累積，以達成美好退休人生目標。

在少子化的趨勢下，家長對於子女的教育品質日益重視，加上校園意外事件頻傳，讓校園管教爭議、家長控告問題成為教師工作中的風險之一，也使得老師們在輔導與管教過程中，增添不少壓力與困擾。為了保障自身工作權益，富邦產險建議老師們選擇「教職員責任保險」，轉嫁學生家長訴訟或求償的工作風險。

富邦產險「老師您好」教職員責任保險專案承保對象為政府核可設立之幼稚園至大專院校教職員，為教師負擔因執行學校輔導與管教學生之疏忽、過失或實施管教權時，直接造成學生受有體傷、死亡，所依法應負的賠償責任及訴訟費用。除了可以幫助發生意外的學生及早獲得賠償，更重要的是安定教師合理教學的心情，為教師撐起工作保護傘，維護教育尊嚴。

以國中小教師投保「老師您好」教職員責任保險專案為例，一年保費最低僅需550元，老師即可擁有每次意外事故責任理賠最高100萬元、保期內最高理賠300萬元，與傷害慰問金5,000元、身故慰問金5萬元等保障項目，且具不需自負額的特色。

富邦產險「老師您好」教職員責任保險專案提供教育工作者完善周延的保障，當教師遭逢賠償請求時，富邦產險將協助教師進行後續理賠處理，必要時陪同參與和解與訴訟流程，給予專業的保險與法律諮詢服務。

根據公務人員退休撫卹基金統計年報指出，近三年(2017-19)教育人員申請退休人數年年創下新低，2019年僅3,962人申請退休，對未來的不確定性，讓屆退教師興起延後退休的想法，也讓現役的年輕教師對未來退休生活存有不安與憂心。面對低利率環境、固定收益縮水，難以創造現金流的局勢，富邦人壽財務精算處執行副總董采苓建議，老師們可積極掌握增加累積時間、增加提撥金額，以及增加外幣與投資型搭配的「三增原則」逐步規劃保障，在後年金改革的時代預先準備、拉高所得替代率，為自己未來退休生活提前佈局。

而對於手上「已經累積一桶金」的教師，由專家代操的附保證給付類全委保單，有月提解及身故保本等特色，可享每月穩定的資產撥回（此類保險商品條款多有約定不提解之情形），等於幫自己加薪或多了另一份月退俸，並依各商品內容可能提供最低身故保證，年金累積期間身故依保單條款約定可領回所繳的保費（假設無匯差），且不需扣除已領取每月提領金，在市場多頭時，可享資產增值的好處，還可透過指定受益人將財富完整傳承給家人，達到保全資產的效果。

另外，對於「準備累積一桶金」的教師，須以中長期為理財目標，建議可選擇利率變動型壽險、增額型壽險，透過多元配置提升收益，且能兼顧風險保障與資產累積，若訴求穩健增值，可與台幣、美元利率變動型壽險搭配，台幣不受匯率波動影響，而美元利變保單因美元利率相對較高，且為強勢穩定幣別，在低利率或變動環境下，仍是穩健配置。

董采苓進一步指出，建議年輕教師應先建構醫療、意外和壽險的保障金三角，距離退休還有相對較長時間，可優先投保兼顧保障與理財的投資型壽險，透過定期定額分散投資風險，積沙成塔累積退休資產。