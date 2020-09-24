校園管教爭議增 富邦產險推教職員責任險

教師節即將到來，針對老師們在工作職場、退休的保障，富邦產險建議辛苦的老師們投入教育工作的同時，可投保教職員責任保險，以轉嫁因自身疏忽或過失，所依法應負的賠償責任與費用。

面對未來的退休生活，富邦人壽則提出三增原則，包括：增加累積時間、增加提撥金額、增加外幣與投資型搭配，兼顧保障和資產累積，以達成美好退休人生目標。

在少子化的趨勢下，家長對於子女的教育品質日益重視，加上校園意外事件頻傳，讓校園管教爭議、家長控告問題成為教師工作中的風險之一，也使得老師們在輔導與管教過程中，增添不少壓力與困擾。

為了保障自身工作權益，富邦產險建議老師們選擇教職員責任保險，轉嫁學生家長訴訟或求償的工作風險。

富邦產險「老師您好」教職員責任保險專案承保對象為政府核可設立之幼稚園至大專院校教職員，為教師負擔因執行學校輔導與管教學生之疏忽、過失或實施管教權時，直接造成學生受有體傷、死亡，所依法應負的賠償責任及訴訟費用。除了可以幫助發生意外的學生及早獲得賠償，更重要的是安定教師合理教學的心情，為教師撐起工作保護傘，維護教育尊嚴。

以國中小教師投保「老師您好」教職員責任保險專案為例，一年保費最低僅需550元，老師即可擁有每次意外事故責任理賠最高100萬元、保期內最高理賠300萬元，與傷害慰問金5,000元、身故慰問金5萬元等保障項目，且具不需自負額的特色。

富邦產險「老師您好」教職員責任保險專案提供教育工作者完善周延的保障，當教師遭逢賠償請求時，富邦產險將協助教師進行後續理賠處理，必要時陪同參與和解與訴訟流程，給予專業的保險與法律諮詢服務。

公務人員退休撫卹基金統計年報指出，近三年(2017-19)教育人員申請退休人數年年創下新低，2019年僅3,962人申請退休，對未來的不確定性，讓屆退教師興起延後退休的想法，也讓現役的年輕教師對未來退休生活存有不安與憂心。

面對低利率環境、固定收益縮水，難以創造現金流的局勢，富邦人壽財務精算處執行副總董采苓建議，老師們可積極掌握增加累積時間、增加提撥金額，以及增加外幣與投資型搭配的三增原則，逐步規劃保障，在後年金改革的時代預先準備、拉高所得替代率，為自己未來退休生活提前布局。