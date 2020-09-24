和泰產險：小店家不可忽視營業風險

和泰產險表示，受到新冠肺炎疫情影響，文武百業都受到了衝擊，許多商家為撙節開支，更加精打細算，但往往忽略潛在的風險危機。

以餐飲業者為例，炎炎夏日，食品保鮮是一大考驗。根據衛福部統計，2019年食物中毒案例高達6,944件，如不慎造成顧客食物中毒，面臨顧客求償醫藥費用，業者須負起賠償責任，處理過程勞心勞力，甚至可能讓大眾留下負面印象，影響商譽。

除了食品衛生的部分，業者須留意營業環境之安全。根據消防署統計，2019年建築物起火原因以「電器走火」與「爐火烹調」發生頻率最高，分別高達3,046與3,113件，這兩項亦是商家店面起火常見的原因，而一旦發生火災，其所造成的損失對業主來說無疑是個沉重的打擊。

另外，雖然行動支付興起，但大部分的商家店舖仍以現金交易為主，很容易成為宵小犯案的目標；颱風季節時，廣告招牌因颱風吹落而造成人員傷亡或車輛財物受損，業主須對此負擔賠償責任等等。

這些風險可能頻繁發生，或是單次發生便造成極大損失，尤其中小企業、商家店舖的風險承擔能力較小，因此除了做好營業安全措施，和泰產險建議業主可以妥善利用保險來作為風險轉移的工具。

和泰產險建議，業主可參考綜合型的保險專案，以「和你旺」五合一保險專案為例，此專案可說是店鋪常用保險的懶人包，包含了許多商店會面臨的主要風險，從商業火災保險、公共意外責任險、僱主意外責任險、產品責任險，現金保險，五大保障一次到位。

其中，投保商業火險日額乙型方案者，如因主管機關可追溯任何人罹患法定傳染病而命令限制該經營場所須暫時關閉或停業，也可獲得每日定額的停業補償保險金。

除了套裝方案，和泰產險也提供客製化的彈性，讓不同類型產業的店家可以依自身需求從中選擇合適的險種組合。透明化的保費設計，業主可直接將投保組合之各項保費加總，總保費即可一目了然，自主報價免等待。

和泰產險提醒，大環境越不景氣越要注意危險分攤，選擇合適的保險商品，讓付出的保費發揮最大的保障效果，萬一發生事故，還可獲得保險公司的專業支援陪同解決，對於商家及顧客都有保障。