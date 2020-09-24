永豐實股臨會完成改選 新聘三獨董

永豐實（6790）今（24）日舉辦股東臨時會，通過初次上市櫃前現金增資提撥新股承銷案，並改選四席董事及選任三席獨立董事。此次為8月份永豐實公開發行後首次召開股東臨時會。公司將於第4季申請股票登錄興櫃交易，並計畫於明年向交易所遞件申請上市掛牌。

四位一般董事為永豐餘投控（1907）代表何奕達、蔡維力、李宗純及永豐實總經理徐志宏；獨立董事則選出信磊合署會計師事務所執業會計師蘇美琍、靜宜大學化粧品科學系研究發展處研發長林智健及全民健康基金會副總監謝宛娟。會議中亦通過設置審計委員會及解除新任董事競業禁止案。

永豐實董事長何奕達表示，上半年受新冠肺炎疫情影響，台灣消費者對天然清潔用品、抗菌抗病毒相關產品及家庭用紙等產品需求增加，橘子工坊研發兩年的洗淨病毒洗衣精與制菌清潔噴霧又剛好在第2季上市，也有不錯的成績。大陸地區營運雖因疫情封城等因素而營收減少，但仍在產品組合及銷售策略調整下，獲利成長，使永豐實上半年合併稅後淨利達6.41億元，超越去年全年表現。

永豐實去年營收105.49億元，稅後淨利4.65億元，每股稅後純益1.92元。今年1-8月營收65.76億元，年減5.5%。營收主要涵蓋兩大類紙品、潔品。其中，紙品品牌包含「五月花」、「得意」、「柔情」，以不同產品定位區隔；潔品品牌則有「橘子工坊」及以香氛為主要訴求的「植淨美」與實惠好用的「得意」。

永豐實總經理徐志宏表示，五月花2019年推出厚棒衛生紙，並成為推升業績的重要動能，厚棒衛生紙去年半年即繳出逾億元的業績貢獻，今年厚棒衛生紙成長幅度估達5成。看準消費者的「厚」商機，於9月底再接再厲，推出五月花厚棒廚紙，以專利技術提供1張抵4張的高吸油與高吸水功能。

永豐實於2007年自母公司永豐餘分割獨立，握有全球近百項的獨家專利。未來將以客戶需求為本，持續推出創新產品。徐志宏表示，近年消費者結構持續有改變，熟齡、寵物是兩大趨勢，不排除未來將開發相關商品的品類，也不排除跨更多品類，以潔品為例，包括個人清潔用品等都可能是未來方向。