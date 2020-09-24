立委三問是否洽林陳海買彰銀 蘇建榮笑而不答

糾葛15年的彰銀（2801）案，市場傳出解套方案，財政部與台新金控（2887） 已有初步共識，將由寶佳與公股機構接手台新金手上的13%彰銀股份；對這項傳言，財政部長蘇建榮今（24）日上午在立法院表示，遵照行政院長蘇貞昌指示，「財政部好好做，不要讓台新吃虧」。

蘇建榮今天上午出席立法院財政委員會進行業務報告，立法委員郭國文表示，彰化銀行案新光金（2888）董事長吳東亮跟財政部有默契，但財政部還是需要解釋一下；蘇建榮說，報導純屬臆測，我們基本上按照院長指示。

郭國文三度詢問，有沒有找林陳海（寶佳機構創辦人）來談？有洽特定對象嗎？

蘇建榮先是笑而不答，後來表示，「按照院長指示來處理」。

蘇建榮在委員會開始前，接受記者採訪時表示，彰銀的事，院長（蘇貞昌）講得非常清楚，財政部好好做，不要讓台新吃虧，目前財政部正在進行，希望事情圓滿解決，這是我們一向的態度。

至於是否因為如外傳的300多億元，公股機構吃不下？蘇建榮表示，必須雙方談一談解決事情的方案，財政部就是按照院長的指示來進行。