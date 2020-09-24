集保結算所 榮獲2020亞洲企業社會責任獎

亞洲企業商會主辦的第十屆「2020亞洲企業社會責任獎(Asia Responsible Entrepreneurship Award,AREA)」頒獎典禮暨國際高峰會於9月23日在新加坡舉行，今(2020)年因受新冠肺炎疫情影響，首次採線上方式舉辦，集保結算所以長期投入「翻轉人生．金融圓夢─大專生金融就業公益專班」榮獲亞洲企業社會責任獎-社會公益發展獎，彰顯集保結算所長期投入社會公益活動，推廣金融知識教育與環保，以行動落實企業社會責任，獲得國際專業評審肯定，深具意義。

亞洲企業社會責任獎為亞洲評價最高的企業社會責任獎項，由非政府組織亞洲企業商會於2006年創辦，今年共計有亞洲19個國家、180件參賽，競爭相當激烈，顯示亞洲企業對於「取之於社會，用之於社會」的理念日漸重視。

集保結算所董事長林修銘表示，集保結算所繼連續三年蟬聯天下企業公民獎，及榮獲兩屆TCSA台灣企業永續金獎與社會共融獎後，首次參加國際級的亞洲企業社會責任獎，歷經四個月的書面審查、面談訪問、專家評審等過程，集保結算所從中脫穎而出，以大專生金融就業公益專班榮獲亞洲企業社會責任獎-社會公益發展獎，實屬殊榮。

集保結算所副總景廣俐說，集保結算所自2015年起規劃大專生金融就業公益專班，在歷任金管會主委支持，並號召台灣證券交易所、台灣期貨交易所、證券櫃檯買賣中心、財金資訊公司、金融聯合徵信中心及台灣網路認證公司等贊助單位，各證券期貨金融同業公會、金控公司、金融機構以及核心開課學校等協辦單位，及證券暨期貨市場發展基金會的力量，共同推動公益專班。

針對因家庭經濟因素需協助的大專生，提供一系列金融專業課程訓練，並輔導其考取專業證照，強化就業競爭力，並於結訓後協助學員就業媒合，讓學員有機會得到穩定的金融專業工作，加速改善家庭經濟，翻轉人生。