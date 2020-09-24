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國家掛保證 千億融資量能來了

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導
圖／經濟日報提供
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國發會昨（23）日通過「國家融資保證機制推動方案」草案，要以千億融資保證量能，先在國內助攻廠商參與離岸風電綠能建設，並藉此練兵到2025年，未來擬由財政部修法讓中國輸出入銀行轉型，打造成台版輸出信用機構（ECA），助攻我國銀行業、風電業進軍海外市場。

國發會指出，為促使國內順利推動重大公共與綠能建設的融資，也強化國內金融業對專案融資的能力與保障，將成立「國家融資保證機制」，共投入100億元，包括由國發基金撥付60億元、銀行出資40億元，藉此創造出1,000億元的融資保證能量。

國發會表示，國內大型公共建設或近年來的綠能開發案，因融資額度高而資金取得不易，且國內金融業對於此類無追索權的「專案融資」缺乏相關經驗與專業，讓融資推動無門，因此蔡總統提出成立「國家融資保證機制」，要藉由多元金融手段要協助產業。

國發會說明，本機制提供最高六成融資保證，對象包括從事國內綠能建設開發業者，單一企業融資額度最高300億元，保證期限最長20年；從事綠能設備及服務的本國企業若供應國內，額資額度20億，輸出國外融資額度5億元，保證期限五年；參與國內重大公共或前瞻基礎建設的本國企業，融資額度10億元，保證期限十年。

國發會主委龔明鑫說明，一個離岸風電案場專案融資保證需達七、八成，其中包括國外政府藉ECA機制提供國外開發商有五成，若以至2025年1兆元投資，其中7,000億元需融資，此機制可補足國內廠商約二至三成的融資保證缺口。

國發會副主委鄭貞茂指出，配合國內離岸風電2025年興建時程，將先在國內推動作為先期實驗場域，待經驗成熟後，未來擬規劃ECA機制，由中國輸出入銀行辦理，以銜接本國家融資保證機制，協助國內廠商與銀行到海外離岸風電打國際盃。

據了解，輸出入銀行目前受金管會監管，且受銀行法管制，受限較多，不若中小企業信保基金或他國ECA機制屬信用保證機構較有彈性，因此擬由財政部規劃修改組織條例，將輸出入銀行轉型為台灣版ECA，助我國銀行、廠商進軍海外市場。

閱讀秘書／輸出信用機構（ECA）

輸出信用機構（Export Credit Agency, ECA），是提供從事跨境交易的本國企業政府貸款、擔保及保險的專責機構，藉由提供信用保證，幫助企業承擔赴海外投資時，所面臨的可能政治或商業風險，我國目前由中國輸出入銀行擔任此責任。 （鄭鴻達）

離岸風電 國發會 綠能

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