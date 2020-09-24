接手台新金彰銀持股 寶佳將等有共識再行動

市場傳出財政部擬協調寶佳集團，配合泛公股陣營接手台新金手中的彰銀持股，據透露，寶佳集團已經同意財政部，願意進場承接近5%（約4.9%）彰銀持股，每股股價18元為限，整筆交易規模上看90億元。

親近寶佳的人士透露，集團會視財政部後續指示，等公股、台新金等各方都達成共識再配合行動，買進彰銀股票不著急。

權威消息人士指出，財政部主動找寶佳集團董事長林陳海與副董事長林家宏父子，希望能與泛公股機構合作，共同承接台新金出脫的彰銀持股。

但在接手多少比率上，雙方初步意見有落差，經過協商，寶佳集團表示可接手約5%彰銀股權，價格就是以18元為限、不能超過，況且寶佳集團是被動協助，總不能勉強寶佳還要出高價，否則對於寶佳不公平也不合理。

換句話說，寶佳集團何時出手支援，就看台新金與財政部何時對出脫持股的價位達成共識。

以彰銀股本1,038.47億元，昨（23）日收盤價17.45億元概估，寶佳集團大約要砸下約90億元資金接手彰銀近5%股票。該人士並表示，其實買進彰銀股票，並不符合林家宏的投資選股準則，但財政部既然表達希望協助之意，寶佳集團也不好拒絕，而且也配合財政部期望的持股比率分配。

知情人士表示，寶佳集團應允支援泛公股承接台新金出脫的彰銀股票，基本上屬於單純財務性投資，畢竟彰銀營運與股息配發也算穩健。

而且因為是財政部邀請投資入股，未來持股動向也會盡量配合財政部，也不涉及三年後彰銀的改選。