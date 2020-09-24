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財政部協商接彰銀股 台新金提四點回應
市場傳出，台新金為在年底前完成收購保德信人壽，日前決定處分彰銀持股，在財政部協商下，擬由寶佳和公股機構接手，但每股交易金額不超過18元的價格，台新金昨（23）日提出四大點回應。
第一，財政部至今仍未與台新金洽談彰銀解決方案。故鏡周刊報導財政部尋找之接手對象或價格為何，台新亦全無所悉，但台新很願意與政府共商解決此案。
第二，報導引述台新投資彰銀還賺125億元與事實不符，因為台新當時溢價42%、365億元標得彰銀股權，投資15年，期間雖有配息配股，但加計實際資金成本後，沒獲利還有虧損。
第三，彰銀股標售案，當時經行政院政策協調委員會核定，為政府公開給予經營權招標案。台新金持有彰銀股權，其價值應包含經營權，故台新出售彰銀持股價格考量因素應具合理性。
第四，台新金希望外界不要過度臆測，造成政府及台新困擾，期待彰銀案可早日合理終結。
市場人士認為，相較台新金當初以標得彰銀特別股26.12元，此釋出訊息頗有試水溫意味，彰銀股價是否有拉高空間，成為焦點。
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