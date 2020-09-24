國家融資保證／早鳥優惠 鼓勵銀行參與

國發會呼應蔡總統政見推動「國家融資保證機制推動方案」，並協調金管會擬定比照配合紓困放貸銀行的鼓勵評核機制，只要銀行在行政院核定的兩個月內參與方案，即可享有出資九折的「早鳥優惠」，目前全體公股行庫已參與，並持續與民銀行庫洽談中。

國發會副主委鄭貞茂昨（23）日表示，目前不只已有全體公股銀行要參與機制，也已有民銀銀行表達意願。他說，參加此機制可以增加銀行自身的業務量，為吸引更多銀行參與，國發會也會設計參與誘因，將比照金管會對於配合政府政策，提供紓困融資的銀行所提供的鼓勵機制。

鄭貞茂說明，此機制已協調好，將由金管會負責研擬鼓勵誘因，包括在銀行考核時，若銀行有意申請設立分行，就要檢視過去有加強對中小企業放款、配合紓困放款或加入相關融資保證者，都可獲加分，且能將放款風險係數適度調降至20%。