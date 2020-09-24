聽新聞
test
0:00 / 0:00

台新賣彰銀股 買家浮上檯面

經濟日報 / 記者邱金蘭／台北報導
財部尋找買家承接台新金手中彰銀持股，已有逾十家公司點頭。圖為彰銀總行大樓外觀。 （本報系資料庫）
財部尋找買家承接台新金手中彰銀持股，已有逾十家公司點頭。圖為彰銀總行大樓外觀。 （本報系資料庫）

財政部尋找買家承接台新金手中彰銀持股，初估已同意承接的公股事業及壽險業等民間公司，合計有十家以上，可承接的持股共有13%-14%；至於寶佳集團，也同意可承接4.99%，但因公股內部尚有不同聲音，財政部尚未作最後定案。

知情人士表示，財政部尋找買家承接台新金手中彰銀持股，已準備就緒，但昨（23）日台新金針對外界報導做出聲明，提到釋股價值應含經營權，等於要溢價，這對公股來說是不可能，這項聲明也替買家能否順利承接持股，埋下變數。

據了解，為讓台新金從彰銀順利退場，財政部近幾個月積極找買家，承接台新金的彰銀持股，財政部接觸的對象，包括公股事業、壽險業等民間公司，由於寶佳與公股金融機構往來多年，這段期間有公股金融機構董座建議找資金充裕的寶佳承接部分持股。

由於寶佳曾插旗台新金，金管會也曾對寶佳到處插旗金融機構訂出「金金分離」規定，因此，是否合適找寶佳承接台新金手中彰銀持股，公股內部有不同意見。

知情人士表示，財政部找買家行動大致完成，不含寶佳，同意承接彰銀股票的公股事業及民間公司有十家以上，願承接持股合計13%-14%。

這些買家包括四、五家公股金融機構，及幾家壽險公司，其中公股金融機構買下數量有限，僅3%到4%。

至於寶佳部分，公股金融機構董座引薦後，寶佳方面願意承接4.99%，但尚未談到具體價格。

財政部找來願意承接持股買家，至少接下13%-14%股權 ，若含寶佳則有18%，剩下由台新金自行處分。

至於承接價格，知情人士表示，市價是最大公約數，上限就是市價，不可能再高，因此若像台新金昨天聲明中要求的含經營權，對公股來說是絕不可能的事。

針對彰銀股權案，財政部昨天表示，財政部將依照行政院蘇貞昌8月27日的談話內容，積極研擬合理方案，並與台新金控儘速協商，以有效化解多年紛爭。

至於媒體報導所稱已洽特定事業提出彰銀股權的交易價格、數量等，與事實尚有出入，財政部呼籲各界切勿過度臆測，以免造成雙方困擾。

金管會官員對此表示，金融機構大股東必須符合相關規定，至於財政部找那些買家，金管會不會涉入。

知情人士表示，寶佳集團投資多家金融機構曾引爭議，雖然規劃寶佳承接彰銀4.99%，但公股內部尚有不同意見，目前只列最後備案，若外界也有反對聲音，寶佳應會在買家名單中剔除。

寶佳集團曾插旗多家金融機構，金管會為此訂下「金金分離」規定，要求投資者不能同時在兩家金融機構指派董監事，財政部若找上寶佳承接持股，金管會態度也受關注。

金管會官員表示，銀行法對銀行大股東都有相關規定，包括持股5%以上要申報，10%以上要事先申請核准等；至於「金金分離」規定，寶佳目前已在華票指派董事，就不能在另一家金融機構指派董事。

銀行大股東必須符合相關規定，至於財政部要找那些買家，金管會不會涉入。

知情人士表示，財政部尋找買家承接台新金手中彰銀持股，最大原則就是不能製造第二大股東，因此每一買家持股不超過5%，不可能介入經營。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

行政院 蘇貞昌

延伸閱讀

寶佳替台新接手彰銀？金管會：已插旗太多家金融機構

兩類網售課稅訴願案 駁回

彰銀女力抬頭 新增兩位女性副總

彰銀振興融資 挺企業轉型

相關新聞

台新彰銀案 財部找寶佳接手 價格是關鍵

台新金控與彰化銀行之間合併與否的話題糾纏十五年，隨著台新金將合併保德信人壽並有意出脫彰銀持股，以及行政院長蘇貞昌有明確政...

國家掛保證 千億融資量能來了

國發會昨（23）日通過「國家融資保證機制推動方案」草案，要以千億融資保證量能，先在國內助攻廠商參與離岸風電等綠能建設，並...

玉山催動永續經營 奪四獎項

《亞洲企業商會》最新揭曉「2020亞洲企業社會責任獎」得獎名單，玉山榮獲四座大獎肯定，除玉山金控獲頒「企業治理獎」、「人...

台壽深耕高齡公益 國際肯定

中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）長期關注高齡議題，榮獲由亞洲企業商會（Ente...

兆豐銀澄清 未借款川普女婿

外媒爆料兆豐銀行紐約分行借錢給美國總統川普的女婿庫許納，並以此為證，指台灣官方對川普家人有影響力，牽扯出美中台三方關係議...

外銀分行 淨值計算放寬

金管會表示，放寬外銀在台分行淨值計算規定已預告完成，近日內將發布上路，外銀在台分行備抵呆帳及保證責任準備金的一半可計入淨...

國家融資保證／早鳥優惠 鼓勵銀行參與

國發會呼應蔡總統政見推動「國家融資保證機制推動方案」，並協調金管會擬定比照配合紓困放貸銀行的鼓勵評核機制，只要銀行在行政...

財政部協商接彰銀股 台新金提四點回應

市場傳出，台新金為在年底前完成收購保德信人壽，日前決定處分彰銀持股，在財政部協商下，擬由寶佳和公股機構接手，但每股交易金...

接手台新金彰銀持股 寶佳將等有共識再行動

市場傳出財政部擬協調寶佳集團，配合泛公股陣營接手台新金手中的彰銀持股，據透露，寶佳集團已經同意財政部，願意進場承接近5%...

金管會：寶佳插旗太多 要好好觀察

寶佳從二○一六年起在多家金融業插旗，昨市場傳出寶佳有意再投資彰銀，成為解決台新金與政府糾纏多年的彰銀案最大關鍵。但金管會...

台灣企業周論壇 回響熱

櫃買中心於15日至18日與凱基證券合作舉辦「台灣企業周線上論壇」海外法人說明會圓滿舉辦完成，本次邀集包含六角（2732）...

中信亮點App 開戶送好禮

資金行情帶旺全球牛市行情，2020年「全民買股」熱潮延燒，根據證交所統計資料，今年上半年投資人開戶數相較去年同期成長了1...

熱門新聞

遭爆祕借川普女婿14.5億元 兆豐銀回應了

男生辦BT21卡被銀行櫃台歧視？ 網一句話揭真相

大同市場派董事名單出爐 林文淵主導、黃國昌退出

劉德音：台積電設廠 考慮北中南平衡

台積電拉開綠電亮點 謝金河：未來會成為台灣新產業

挺綠能 100億元國家保證融資機制年底前上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。