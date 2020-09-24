台新賣彰銀股 買家浮上檯面

財政部尋找買家承接台新金手中彰銀持股，初估已同意承接的公股事業及壽險業等民間公司，合計有十家以上，可承接的持股共有13%-14%；至於寶佳集團，也同意可承接4.99%，但因公股內部尚有不同聲音，財政部尚未作最後定案。

知情人士表示，財政部尋找買家承接台新金手中彰銀持股，已準備就緒，但昨（23）日台新金針對外界報導做出聲明，提到釋股價值應含經營權，等於要溢價，這對公股來說是不可能，這項聲明也替買家能否順利承接持股，埋下變數。

據了解，為讓台新金從彰銀順利退場，財政部近幾個月積極找買家，承接台新金的彰銀持股，財政部接觸的對象，包括公股事業、壽險業等民間公司，由於寶佳與公股金融機構往來多年，這段期間有公股金融機構董座建議找資金充裕的寶佳承接部分持股。

由於寶佳曾插旗台新金，金管會也曾對寶佳到處插旗金融機構訂出「金金分離」規定，因此，是否合適找寶佳承接台新金手中彰銀持股，公股內部有不同意見。

知情人士表示，財政部找買家行動大致完成，不含寶佳，同意承接彰銀股票的公股事業及民間公司有十家以上，願承接持股合計13%-14%。

這些買家包括四、五家公股金融機構，及幾家壽險公司，其中公股金融機構買下數量有限，僅3%到4%。

至於寶佳部分，公股金融機構董座引薦後，寶佳方面願意承接4.99%，但尚未談到具體價格。

財政部找來願意承接持股買家，至少接下13%-14%股權 ，若含寶佳則有18%，剩下由台新金自行處分。

至於承接價格，知情人士表示，市價是最大公約數，上限就是市價，不可能再高，因此若像台新金昨天聲明中要求的含經營權，對公股來說是絕不可能的事。

針對彰銀股權案，財政部昨天表示，財政部將依照行政院長蘇貞昌8月27日的談話內容，積極研擬合理方案，並與台新金控儘速協商，以有效化解多年紛爭。

至於媒體報導所稱已洽特定事業提出彰銀股權的交易價格、數量等，與事實尚有出入，財政部呼籲各界切勿過度臆測，以免造成雙方困擾。

金管會官員對此表示，金融機構大股東必須符合相關規定，至於財政部找那些買家，金管會不會涉入。

知情人士表示，寶佳集團投資多家金融機構曾引爭議，雖然規劃寶佳承接彰銀4.99%，但公股內部尚有不同意見，目前只列最後備案，若外界也有反對聲音，寶佳應會在買家名單中剔除。

寶佳集團曾插旗多家金融機構，金管會為此訂下「金金分離」規定，要求投資者不能同時在兩家金融機構指派董監事，財政部若找上寶佳承接持股，金管會態度也受關注。

金管會官員表示，銀行法對銀行大股東都有相關規定，包括持股5%以上要申報，10%以上要事先申請核准等；至於「金金分離」規定，寶佳目前已在華票指派董事，就不能在另一家金融機構指派董事。

銀行大股東必須符合相關規定，至於財政部要找那些買家，金管會不會涉入。