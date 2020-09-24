外銀分行 淨值計算放寬

金管會表示，放寬外銀在台分行淨值計算規定已預告完成，近日內將發布上路，外銀在台分行備抵呆帳及保證責任準備金的一半可計入淨值，淨值提高後，預估放款能量可增加3,240億元。

金管會銀行局副局長林志吉表示，為適度增加外銀在台分行的經營量能，支持其在台辦理放款、投資業務，促進實體經濟發展，經審慎評估實務需要及金融市場衡平發展後，決定修改外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法，放寬外銀在台分行淨值方式。

金管會表示，目前本國銀行提列的備抵呆帳及營業準備超過預期損失部分，可計入第二類資本，金管會參照這項規定的精神，增訂外銀在台分行提列的備抵呆帳及保證責任準備金額的50%，可計入在台分行淨值。

根據金管會資料，到去年底為止，外銀在台分行有26家，提列的備抵呆帳148億元，一半可計入淨值，因放款量能可達淨值的40倍，放寬後，放款量能可增加2,960億元。

三家大陸銀行在台分行，提列的備抵呆帳14億元，一半可計入淨值後，放款量能將可增加280億元。

金管會規定放寬後，外銀及陸銀在台分行，合計放款量能將可增加3,240億元。