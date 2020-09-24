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兆豐銀澄清 未借款川普女婿
外媒爆料兆豐銀行紐約分行借錢給美國總統川普的女婿庫許納，並以此為證，指台灣官方對川普家人有影響力，牽扯出美中台三方關係議題。
兆豐銀行昨（23）日澄清，紐行是參與不動產開發商聯貸，不是借錢給庫許納，這只是一筆非常普通的正常業務行為，該筆聯貸簽約時川普還沒當選，2018年底聯貸清償結束契約，兆豐銀都有依照兩地規範辦理認識客戶（KYC）作業，一切合規。
兆豐銀指出，該行在2015年5月參貸由美國富國銀行（Wells Fargo）主辦的聯貸案，聯貸總金額1.75億美元，兆豐銀紐行參貸5,000萬美元，聯貸案的借款人是不動產開發公司184 kent owner LLC.，並非庫許納，聯貸案已於2018年12月全數清償到期終止合約。
兆豐銀表示，庫許納雖然在川普當選總統後成為政治人物，身分有所不同，但是該筆聯貸案非常單純，就是為不動產開發而貸款。
兆豐銀指出，聯貸業務更是日常業務，不存在可疑交易研判與否問題，所以兆豐銀依據主辦行提供借款人與擔保人資料，辦理KYC作業，無須上報主管機關，當初參貸也是商業決策，和兆豐銀的公股背景沒有關係，外媒報導相關事宜，均與事實不符。
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