聽新聞
test
0:00 / 0:00

兆豐銀澄清 未借款川普女婿

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

外媒爆料兆豐銀行紐約分行借錢給美國總統川普的女婿庫許納，並以此為證，指台灣官方對川普家人有影響力，牽扯出美中台三方關係議題。

兆豐銀行昨（23）日澄清，紐行是參與不動產開發商聯貸，不是借錢給庫許納，這只是一筆非常普通的正常業務行為，該筆聯貸簽約時川普還沒當選，2018年底聯貸清償結束契約，兆豐銀都有依照兩地規範辦理認識客戶（KYC）作業，一切合規。

兆豐銀指出，該行在2015年5月參貸由美國富國銀行（Wells Fargo）主辦的聯貸案，聯貸總金額1.75億美元，兆豐銀紐行參貸5,000萬美元，聯貸案的借款人是不動產開發公司184 kent owner LLC.，並非庫許納，聯貸案已於2018年12月全數清償到期終止合約。

兆豐銀表示，庫許納雖然在川普當選總統後成為政治人物，身分有所不同，但是該筆聯貸案非常單純，就是為不動產開發而貸款。

兆豐銀指出，聯貸業務更是日常業務，不存在可疑交易研判與否問題，所以兆豐銀依據主辦行提供借款人與擔保人資料，辦理KYC作業，無須上報主管機關，當初參貸也是商業決策，和兆豐銀的公股背景沒有關係，外媒報導相關事宜，均與事實不符。

兆豐銀行 聯貸案 庫許納

延伸閱讀

英國疫情嚴重宣布宵禁 川普卻不對英封鎖

習近平、川普入選百大影響力人物 時代雜誌這麼說

遭爆祕借川普女婿14.5億元 兆豐銀回應了

富比世編輯爆：美國第一女婿公司跟兆豐銀行貸款14.5億

相關新聞

台新彰銀案 財部找寶佳接手 價格是關鍵

台新金控與彰化銀行之間合併與否的話題糾纏十五年，隨著台新金將合併保德信人壽並有意出脫彰銀持股，以及行政院長蘇貞昌有明確政...

國家掛保證 千億融資量能來了

國發會昨（23）日通過「國家融資保證機制推動方案」草案，要以千億融資保證量能，先在國內助攻廠商參與離岸風電等綠能建設，並...

玉山催動永續經營 奪四獎項

《亞洲企業商會》最新揭曉「2020亞洲企業社會責任獎」得獎名單，玉山榮獲四座大獎肯定，除玉山金控獲頒「企業治理獎」、「人...

台壽深耕高齡公益 國際肯定

中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）長期關注高齡議題，榮獲由亞洲企業商會（Ente...

兆豐銀澄清 未借款川普女婿

外媒爆料兆豐銀行紐約分行借錢給美國總統川普的女婿庫許納，並以此為證，指台灣官方對川普家人有影響力，牽扯出美中台三方關係議...

外銀分行 淨值計算放寬

金管會表示，放寬外銀在台分行淨值計算規定已預告完成，近日內將發布上路，外銀在台分行備抵呆帳及保證責任準備金的一半可計入淨...

國家融資保證／早鳥優惠 鼓勵銀行參與

國發會呼應蔡總統政見推動「國家融資保證機制推動方案」，並協調金管會擬定比照配合紓困放貸銀行的鼓勵評核機制，只要銀行在行政...

財政部協商接彰銀股 台新金提四點回應

市場傳出，台新金為在年底前完成收購保德信人壽，日前決定處分彰銀持股，在財政部協商下，擬由寶佳和公股機構接手，但每股交易金...

接手台新金彰銀持股 寶佳將等有共識再行動

市場傳出財政部擬協調寶佳集團，配合泛公股陣營接手台新金手中的彰銀持股，據透露，寶佳集團已經同意財政部，願意進場承接近5%...

金管會：寶佳插旗太多 要好好觀察

寶佳從二○一六年起在多家金融業插旗，昨市場傳出寶佳有意再投資彰銀，成為解決台新金與政府糾纏多年的彰銀案最大關鍵。但金管會...

台灣企業周論壇 回響熱

櫃買中心於15日至18日與凱基證券合作舉辦「台灣企業周線上論壇」海外法人說明會圓滿舉辦完成，本次邀集包含六角（2732）...

中信亮點App 開戶送好禮

資金行情帶旺全球牛市行情，2020年「全民買股」熱潮延燒，根據證交所統計資料，今年上半年投資人開戶數相較去年同期成長了1...

熱門新聞

遭爆祕借川普女婿14.5億元 兆豐銀回應了

男生辦BT21卡被銀行櫃台歧視？ 網一句話揭真相

大同市場派董事名單出爐 林文淵主導、黃國昌退出

劉德音：台積電設廠 考慮北中南平衡

台積電拉開綠電亮點 謝金河：未來會成為台灣新產業

挺綠能 100億元國家保證融資機制年底前上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。