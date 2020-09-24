玉山催動永續經營 奪四獎項

《亞洲企業商會》最新揭曉「2020亞洲企業社會責任獎」得獎名單，玉山榮獲四座大獎肯定，除玉山金控獲頒「企業治理獎」、「人力投資獎」及「綠色領導獎」三項獎項外，玉山銀行董事長黃男州三度蟬聯最高榮譽「企業負責任領袖獎」，使玉山成為該獎項成立以來唯一連續三年獲得最高榮譽肯定的企業，創下亞洲最佳紀錄。

今年共有超過19個國家的企業角逐七個類別的獎項，玉山脫穎而出榮獲四項獎項，其中連續三年獲頒年度最大獎「企業負責任領袖獎」，創下該獎項最佳紀錄。評審肯定玉山以企業文化及願景為核心，將環境、社會及公司治理（ESG）高度結合企業經營策略，致力實現聯合國永續發展目標（SDGs），不僅各項業務保持穩健成長，也連續六年入選「道瓊永續指數」，並獲得銀行業世界排名第三名、亞太區第一名的佳績。

玉山金控榮獲的三座獎項中，「企業治理獎」肯定玉山透過落實誠信經營、強化董事會職能、保障股東權益及提升資訊透明度等面向，持續將公司治理制度接軌國際的最佳實務準則；「人力投資獎」表揚玉山在人才培育與發展的投入，已經建立完善的制度，包括完整的教育訓練、多元的職涯發展、優質的工作環境、良好的員工福利以及寬廣的發展舞台等，使玉山展現出優良的員工滿意度及團隊凝聚力；在「綠色領導獎」中，玉山除採取多項國際標準的環保政策，亦領先同業推展綠色能源專案，打造有機循環及成長的商業模式，奠定長期投入綠色金融的基石。

黃男州表示，玉山長期秉持誠信正直、專業負責，堅持穩健正派的用心經營，在企業發展上，將持續跨越綜合績效、企業社會責任、永續經營三座大山，致力創造利害關係人的價值並擴大正面的社會影響力，朝向世界一等企業公民的願景邁進。