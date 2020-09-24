聽新聞
test
0:00 / 0:00

台壽深耕高齡公益 國際肯定

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導
台灣人壽連續四年榮獲「亞洲企業社會責任獎」，多年深耕高齡公益的決心與努力備受國際肯定。台灣人壽行政管理處處長張瓊文（右三）代表接受獎盃台灣人壽／提供
台灣人壽連續四年榮獲「亞洲企業社會責任獎」，多年深耕高齡公益的決心與努力備受國際肯定。台灣人壽行政管理處處長張瓊文（右三）代表接受獎盃台灣人壽／提供

中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）長期關注高齡議題，榮獲由亞洲企業商會（Enterprise Asia）所舉辦的「2020年亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards 2020），台灣人壽連續第四年獲獎，今年以「青銀共創美好社會，新視野解決高齡問題」專案，榮獲「社會公益發展獎（Social Empowerment）」，顯示台灣人壽多年深耕高齡公益的決心與努力備受國際肯定。

台灣人壽長期投入高齡公益，從研究趨勢、關懷行動、到健康促進，更了解青銀世代對社會各議題有著不同看法和價值觀，以致產生代溝，為弭平這道鴻溝，台灣人壽推動「青銀共創」，與銀享全球股份有限公司（簡稱「銀享全球」）連續四年策劃史丹福設計競賽，連結美國史丹福長壽中心（Stanford Center on Longevity）全球大賽，鼓勵年輕人挑戰跨代組隊，共同設計出解決高齡問題的創新方案；透過競賽，讓青銀世代有合作機會，彼此理解並促進代間融合，同時將台灣創新設計推上國際舞台。

為讓台灣創新高齡設計能幫助到真正有需求的人，台灣人壽攜手弘道老人福利基金會及銀享全球，共同將設計競賽創新作品轉化成真正的產品，媒合適合的場域和作品，經過實作驗證、回饋與修正，讓跨代創意作品有永續影響的可能。

2019年協助元智大學師生跨代組隊所設計的「枕頭戰」，把科技隱藏於日常物件的枕頭中，以導電布做遊戲介面，讓老幼可以共玩，不僅促進感情，也能透過拍打動作，強化手腦運用的協調性。2020年則協助發展「懷舊書法日曆」，為台灣失智症長輩設計延緩失智惡化程度的產品，目前正進行實作驗證。未來將持續發掘高齡議題痛點，鼓勵青銀共同創造能夠落地實踐的作品，藉此支持年輕人投入高齡產業。

台灣人壽保險 失智症

延伸閱讀

台灣人壽關注高齡議題 連四年獲亞洲企業社會責任獎

中油傳捷報 奪亞洲企業社會責任獎雙獎項

智慧鐵人創意競賽開跑 邀高中職生組隊PK動手做

三檔金融股 防禦力強

相關新聞

台新彰銀案 財部找寶佳接手 價格是關鍵

台新金控與彰化銀行之間合併與否的話題糾纏十五年，隨著台新金將合併保德信人壽並有意出脫彰銀持股，以及行政院長蘇貞昌有明確政...

國家掛保證 千億融資量能來了

國發會昨（23）日通過「國家融資保證機制推動方案」草案，要以千億融資保證量能，先在國內助攻廠商參與離岸風電等綠能建設，並...

玉山催動永續經營 奪四獎項

《亞洲企業商會》最新揭曉「2020亞洲企業社會責任獎」得獎名單，玉山榮獲四座大獎肯定，除玉山金控獲頒「企業治理獎」、「人...

台壽深耕高齡公益 國際肯定

中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）長期關注高齡議題，榮獲由亞洲企業商會（Ente...

兆豐銀澄清 未借款川普女婿

外媒爆料兆豐銀行紐約分行借錢給美國總統川普的女婿庫許納，並以此為證，指台灣官方對川普家人有影響力，牽扯出美中台三方關係議...

外銀分行 淨值計算放寬

金管會表示，放寬外銀在台分行淨值計算規定已預告完成，近日內將發布上路，外銀在台分行備抵呆帳及保證責任準備金的一半可計入淨...

國家融資保證／早鳥優惠 鼓勵銀行參與

國發會呼應蔡總統政見推動「國家融資保證機制推動方案」，並協調金管會擬定比照配合紓困放貸銀行的鼓勵評核機制，只要銀行在行政...

財政部協商接彰銀股 台新金提四點回應

市場傳出，台新金為在年底前完成收購保德信人壽，日前決定處分彰銀持股，在財政部協商下，擬由寶佳和公股機構接手，但每股交易金...

接手台新金彰銀持股 寶佳將等有共識再行動

市場傳出財政部擬協調寶佳集團，配合泛公股陣營接手台新金手中的彰銀持股，據透露，寶佳集團已經同意財政部，願意進場承接近5%...

金管會：寶佳插旗太多 要好好觀察

寶佳從二○一六年起在多家金融業插旗，昨市場傳出寶佳有意再投資彰銀，成為解決台新金與政府糾纏多年的彰銀案最大關鍵。但金管會...

台灣企業周論壇 回響熱

櫃買中心於15日至18日與凱基證券合作舉辦「台灣企業周線上論壇」海外法人說明會圓滿舉辦完成，本次邀集包含六角（2732）...

中信亮點App 開戶送好禮

資金行情帶旺全球牛市行情，2020年「全民買股」熱潮延燒，根據證交所統計資料，今年上半年投資人開戶數相較去年同期成長了1...

熱門新聞

遭爆祕借川普女婿14.5億元 兆豐銀回應了

男生辦BT21卡被銀行櫃台歧視？ 網一句話揭真相

大同市場派董事名單出爐 林文淵主導、黃國昌退出

劉德音：台積電設廠 考慮北中南平衡

台積電拉開綠電亮點 謝金河：未來會成為台灣新產業

挺綠能 100億元國家保證融資機制年底前上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。