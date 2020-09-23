國泰世華銀行迎戰疫情與純網銀 發卡策略超前部署

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

新冠肺炎疫情衝擊、海外旅遊急凍，銀行發行「哩程卡」的訴求也拉回國內消費。國泰世華銀行今（23）日再與「亞洲萬里通」攜手，宣布聯名卡最新優惠權益，不僅擴大哩程加速器的消費場域，讓卡友們不必飛出國就能在日常生活中順手加速累哩，上市期間最優享2元1里數的超限定優惠。

新冠肺炎疫情讓海外旅遊急凍，過去強占國泰世華銀信用卡消費達一成的海外刷卡幾乎歸零，過去民眾習慣透過「哩程卡」累積哩程數，隨著海外旅遊停擺、民眾也減少哩程卡的使用，「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」調整策略，主打不用出國也能累積哩程，且不只能兌換機票，也能兌換國內五星級飯店、生活品味商品等。

國泰世華銀行總經理李偉正指出，信用卡一直都是很好的「獲客」工具，接下來更重要的工作是怎麼「識客」與「留客」，特別是第4季純網銀誕生後，初期一定會砸下重金「獲客」；為此，銀行已超前部署，除獲客外，更重要的是後端的「識客」與「留客」，國泰世華目前擁有500多萬有效卡數，其中有六成可轉化成存款、理財、房貸等客戶，意即還有40％的努力空間。

對於第4季純網銀加入消費金融戰局，國泰世華銀資深副總鄭有欽認為，「就像這波疫情改善消費行為，網購、外送蔚為風尚，純網銀也是如此，在疫情推波助瀾下，純網銀的加入會改變消費者的行為，我們必須跟上最新趨勢。」

國泰世華銀行與「亞洲萬里通」2015年攜手發行「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」，打出國內首創的「哩程加速器」，目前發卡量為20萬張。昨日雙方以「生活成就旅行」全新訴求宣布聯名卡最新的優惠權益，不僅擴大哩程加速器的消費場域，包含海外消費、國內旅遊、美食、生活、網購、娛樂等，提供卡友平日一般消費最優5元1里數的好康，上市期間最優2元1里數的超限定優惠，讓卡友們不必飛出國就能在日常生活中順手加速累哩，明年底前目標發卡量為10萬張。

國泰世華 華銀 疫情

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