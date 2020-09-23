寶佳替台新接手彰銀？金管會：已插旗太多家金融機構

寶佳從2016年起在多家金融業插旗，今市場傳出有意接手彰銀，成為解決台新金與政府糾纏多年的彰銀案最大關鍵。但寶佳過去因投資過多家金融業，早已成為金管會的頭號黑名單，金管會銀行局局長莊琇媛今受訪坦言，寶佳已經插旗太多家金融機構，若寶佳想再插旗彰銀，「必須好好觀察」。

行政院院長蘇貞昌上月27日指示，彰銀絕不能落入台新手中，要求財政部好好解決，且不要讓台新吃虧。市場今傳出財政部正與台新協商退場方案，由寶佳與公股銀行去接手台新持有彰銀的13%持股。

值得留意的是，這次被市場傳出擔任解決彰銀案關鍵角色的寶佳，過去因插旗過多的金融機構，早就被金管會視為黑名單。前年在前金管會主委顧立雄任內，就為了防堵寶佳多處插旗，頒布「金金分離」政策。

金管會銀行局局長莊琇媛受訪表示，金金分離當初的原則是持股不超過5%，且若要擔任董監事只能選擇一家，寶佳只要符合上述原則，基本上不算違反金金分離。但針對寶佳如今若想再插旗彰銀，莊琇媛也坦言：「最大的問題是，寶佳插旗太多家(金融機構)了，這需要好好觀察。」

其實現任金管會主委黃天牧也曾明確表明，寶佳如果有心要經營金融業，應該要主動向金管會表達意願、提出申請，而不是到處插旗。

金金分離在去年7月正式上路，寶佳也因受限於金金分離政策，目前只有在華票擁有董事席次，但在永豐金、元大金、日盛金等都還有持股。