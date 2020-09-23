五大銀行新增房貸利率連三月持平 未來谷底翻升機率大

房市熱呼呼，中央銀行今（23）日公布五大銀行新承做放款，不畏民俗月衝擊，8月五大銀行新增房貸574.9億元，創下今年以來、八個月新高，較7月增加27.37億元。在房貸利率部分，自6月起，已連三月維持1.359%，顯示房貸利率谷底已過，未來很可能反轉走揚。

8月五大銀行新增房貸漲至今年最高，央行經研處副處長吳懿娟說明，主要是部分銀行整批分戶貸款較多所致，房貸利率則是連三月持平、維持1.359%水準。

五大銀行新增房貸利率連三月持平，是否代表房貸利率低點已過？吳懿娟說，房貸利率目前位於相對低點，且公股行庫在1,000萬以內的房貸可額外減1碼（0.25個百分點），此一措施9月就會到期，這幾個月內各銀行都提出優惠房貸專案，由於目前是以自住需求為主，房貸利率大致上介於1.35%至1.36%之間。

對於9月公股銀行千萬房貸多減1碼優惠到期後，房貸利率是否會明顯反彈？吳懿娟回應，房貸市場競爭激烈，為爭取優質客戶，各銀行在合理風險控管下仍將推出促銷專案，未來房貸利率走勢還要再觀察。

央行提供資料顯示，8月建物買賣移轉棟數，除台中市以外的五都均較7月減少，但與去年同期相較，六都均呈兩位數上漲。六都合計買賣移轉棟數，8月月減8.1%，年增24.6%。今年前八月，六都合計買賣移轉棟數年增1.8%。

由於8月適逢農曆7月民俗月，民眾通常會避開、不願在這個月交屋，買賣移轉棟數與新增房貸金額通常會下滑，為季節性因素。8月買賣移轉棟數較7月減少，主要是受到農曆民俗月落點不同影響，吳懿娟說，去年整個8月都是農曆民俗月，但今年是從8月19日開始，且8月交易天數也比7月少。

在房價指數部分，8月象徵中古屋行情的信義房價指數，台北市與新北市不論與前一個月或去年同期相比均為上漲。其中，台北市月增率1.91%、年增6.07%，新北市月增1.11%、年增3.19%。

至於房價上漲，是否與利率偏低有關？吳懿娟認為，房價主要還是和座落區域、房市供給需求關連性較大。