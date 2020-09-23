2020亞洲保險前瞻論壇 邀業者及專家分享經驗

保險事業發展中心主辦「2020年亞洲保險前瞻論壇」，今（23）日於張榮發國際會議中心舉行。金融監督管理委員會主任委員黃天牧應邀蒞臨致詞，與會者包括國內保險監理機關代表、主要保險公司董事長、總經理、中高階代表，以及學界及保險相關機構代表計220位。

近年來亞洲國家經濟蓬勃發展，亦是未來世界經濟發展重心，保險業者除呼應政府新南向政策外，更應基於企業永續經營的原則，向外拓展版圖；投資前審慎評估，投資後更須落實完善的管理機制，以促進企業長遠發展。因此，本論壇將主題設定為「新視野 （New Vision）新鏈結（New Connection）」，期望藉由各國權威的專家和有實戰經驗的國內同業進行實務討論，帶領國內業者立足台灣，進入南向市場，開創事業新局。

黃天牧致詞時表示，本論壇邀請日本等外國保險業者及專家分享經驗，非常有意義，東協十國有450萬平方公里土地、超過6億人口，加上每年新生的人口紅利、超過5%的經濟成長率、低保險滲透度與密度、三成的高儲蓄率、電子科技電子商務龐大發展空間等，看起來是一片非常適合保險業發展的沃土。然而，機會之後必須注意的是隱含的風險。每個國家都有不同的政治、經濟、社會文化結構，各有不同的發展。其中東協市場還有兩個因素值得特別注意：相對頻繁的天災風險與為數眾多的回教人口市場，保險商品如何符合伊斯蘭文化，均為必須關切的重點。

雖然對外發展不是那麼容易，但是台灣的金融業要有長遠的發展勢必要往外拓展，但是一定要做好準備工作，例如進入當地市場有什麼優勢、品牌價值是什麼、要用什麼企業文化、公司治理進入市場、是否做好人才培育、人才準備、是否了解當地銷售策略、商品結構等，都是重要的挑戰。

主辦單位保發中心表示，今年的2020年亞洲保險前瞻論壇是保發中心慶祝成立35周年系列研討會之一，雖然因為新冠肺炎疫情的關係，國外講師無法親自到場，但保發中心推動國際交流的步伐仍不能停歇，故除了敦請國內保險學界與業界高層、專家擔任主持人外，並力邀海外講者以視訊方式提供當地市場的現況，參與本論壇分享海外市場最新發展現況的講者包括：日本、韓國、中國大陸、菲律賓、越南、柬埔寨、泰國和緬甸等八個國家地區的保險公會代表或當地專家。此外，英國皇家保險學院（CII）與安永會計師事務所的英國與新加坡代表也在特邀名單之列，分別就保險業人才培育和東南亞的併購環境進行闡述。經過一整天熱烈的討論，成功為我保險業者建立與亞洲各國保險產業代表交流互動的平台，論壇進行圓滿順利。