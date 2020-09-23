傳寶佳與公股接手彰銀股權 台新金回應了

糾葛15年的彰銀（2801）案，市場傳出解套方案，財政部與台新金控 （2887）已有初步共識，將由寶佳與公股機構接手台新金手上的13%彰銀股份；對這項傳言，台新金以四點回應，表示全無所悉，針對周刊報導，投資彰銀這14年來讓台新金賺了125億元，台新金則說「有相當的虧損」。

台新金控回應如下：

2、有關報導中引述台新投資彰銀還賺125億元乙事與事實不符，因為台新當時係以溢價42%丶365億元標得彰銀股權，投資15年來，期間雖有配息配股，但加計實際資金成本後，不但沒有獲利，反而還有相當之虧損，故周刊報導中之市場人士説法，顯有故意忽略資金成本以誤導讀者之虞。

3、94年彰銀股份標售案，當時係經行政院政策協調委員會核定，為政府公開給予經營權的招標案。而台新與財政部間就彰銀經營權，也經過三個審級法院丶四次審理確定具有契約關係存在，故台新金持有的彰銀股權，其價值應包含經營權，故台新出售彰銀持股價格之考量因素應具有合理性。

4、我們希望外界不要過度臆測，造成政府及台新困擾，期待彰銀案可早日合理終結。