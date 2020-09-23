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台新駁鏡週刊報導 提四點說明

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

鏡週刊今（23）日報導，台新金（2887）董座吳東亮為搶在年底前完成收購保德信人壽，日前決定處分彰銀持股，在財政部協商下，口袋買家名單曝光，擬由神祕地王寶佳和公股機構接手約13％持股。台新金控方才回應如下：

1、有關彰銀案之解決，行政院院長已於109年8月27日對外表示不會讓台新吃虧，本公司甚感欣慰，惟財政部迄今仍未與台新洽談彰銀解決方案，故鏡周刊報導財政部尋找之接手對象或價格為何，台新亦全無所悉，但台新一本初衷，很願意與政府共商解決此案。

2、有關報導中引述台新投資彰銀還賺125億元乙事與事實不符，因為台新當時係以溢價42%丶365億元標得彰銀股權，投資15年來，期間雖有配息配股，但加計實際資金成本後，不但沒有獲利，反而還有相當之虧損，故周刊報導中之市場人士説法，顯有故意忽略資金成本以誤導讀者之虞。

3、94年彰銀股份標售案，當時係經行政院政策協調委員會核定，為政府公開給予經營權的招標案。而台新與財政部間就彰銀經營權，也經過三個審級法院丶四次審理確定具有契約關係存在，故台新金持有的彰銀股權，其價值應包含經營權，故台新出售彰銀持股價格之考量因素應具有合理性。

4、我們希望外界不要過度臆測，造成政府及台新困擾，期待彰銀案可早日合理終結。

台新金控 彰銀案 財政部

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