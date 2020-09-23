趨勢科技：今年台灣詐騙網址數量破百萬 年增四倍

全球資安大廠趨勢科技指出，今年截至8月底，已在台灣偵測到高達170萬個詐騙網址，較去年成長四倍之多。趨勢科技產品行銷經理朱芳薇說明，觀察前三大詐騙類型包括：假貼圖、一頁式詐騙，以及假投資，而且會搭配如教師節等節慶時點，藉由在地化、與生活貼切的議題，吸引使用者點入詐騙網頁，令人防不勝防。

趨勢科技表示，今年新冠肺癌疫情延燒，駭客也搶搭順風車，與疫情相關議題如口罩預購、宅配簡訊、振興券等主題，皆被駭客利用來進行詐騙。此外，日前頻傳大量名人、網紅粉絲專頁遭駭事件，據統計，現在平均每日就有3位名人粉專遭駭，趨勢科技也建議使用者要多加考量資訊安全，才能避免後續耗費更多時間進行挽救。

趨勢科技新產品「PC-cillin 2021雲端版」昨（22）日正式上市，主打防駭、防詐、防病毒功能合一，並可用於Windows、OS、Android、iOS及Chromebook系統。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示：「今年受到疫情影響，民眾對於網路的使用度及黏著度大幅提升，事先防禦的概念實在非常重要，民眾面對駭客千萬不能靠運氣，唯有預作準備並且相信專業，才能避免羊入虎口，損失了寶貴的個資、金錢與時間。趨勢科技投入網路安全專業領域數十年，一直不斷致力於提升全民資安意識，希望透過更真實貼近消費者生活的方式，提醒民眾對資訊安全的重視，透過產品功能上的持續進化，來幫助大家面對每日生活中環伺且多變的網路危機！」

此外，趨勢科技為慶祝新品上市，在台北市府轉運站一樓售票大廳，設立為期6天（9月22日-9月27日）的「趨勢科技C琳特務創意販買所」，民眾只要在現場下載PC-cillin 行動安全防護APP，或是拍照上傳趨勢科技乖乖造句聯名包的照片到個人臉書或IG，就能免費獲得限量乖乖造句聯名包。