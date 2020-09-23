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北富銀提單快易通 資金動撥僅需一小時

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

外銷訂單連續五個月正成長，顯示疫情解封後主要國家經濟需求已顯著回升，台北富邦銀行與長榮海運、陽明海運合作開發「提單快易通」，最快一小時即可完成資金動撥，為客戶提供更便捷、快速且安全的新型態貿易融資服務。

北富銀表示，為了涵蓋更全面的出口物流資訊，藉由對貿融生態圈的資訊整合，提升台灣企業出口接單競爭力，現階段正積極規劃結合新科技技術，朝區塊鏈貿融生態圈邁進。

北富銀表示，在訂單回溫的同時，企業日常營運和備料的資金壓力亦同步增加，今年截至7月底，北富銀中小企業出口融資平均金額與去年相比成長約38%，有鑑於此，與通關網路業者及國際運輸業者合作開發創新貿易融資服務「報單速融通 」及「提單快易通」，藉由導入第三方交易資訊驗證，對物流關鍵資訊進行整合 ，能大幅提升融資速度、風險控管透明度以及風險評估的客觀性，為確保企業隨時都有充足資金可進行原料採購及維持營運規模，增加出口接單競爭力。

「報單速融通」及「提單快易通」的優點是方便和快速，過往中小企業的出口融資因文件查驗程序繁複，每次動撥申請約需一天才能完成，資金調度都必須提前準備，現在透過「報單速融通」及「提單快易通」，可在強化貿融交易真實性及符合國際防制洗錢檢核的前提下大幅簡化動撥程序，最快一小時即可取得資金，不用再準備訂單、提單、裝運單等大量紙本文件，企業爭取全球訂單更靈活。

北富銀

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