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台新策略優選總回報高收益債券基金 10月12日開募

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
「提前買回」高收債解決三大難題。記者廖賢龍／製表
「提前買回」高收債解決三大難題。記者廖賢龍／製表

在全球熱錢效應下，各類資產普遍來到高檔位置，任何風吹草動皆使市場震盪加大，影響資產收益的穩定性。台新策略優選總回報高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）為國內首檔聚焦「提前買回」策略的全球高收益債券基金，同時滿足投資人「較低波動、較佳息收」二大訴求，為疫情、中美貿易戰風暴下最佳財富守護者，將於10月12日展開募集。

台新策略優選總回報高收益債券基金經理人尹晟龢表示，就債券特性而言，存續期間愈長，違約的掌握度愈低，違約風險與信用風險愈高；反之，債券年期愈短，違約掌握度愈高，投資人面臨的風險也相對低。台新策略優選總回報高收益債券基金投資於一般全球高收益債券，可獲得較高債券殖利率，但著重布局於有機會被提前買回標的，承擔的違約風險、不確定風險較低，大幅提升資產防禦力。

尹晟龢說，提前買回策略緣自於英國退休金的需求，以長期追求絕對報酬為目標，成為法人最愛。這次的資金投資顧問為紐約梅隆旗下最大子公司Insight，至今管理的資產規模成長逾20倍至9,087億美金，已晉升為為歐洲第三大資產管理公司、全球第21大資產管理機構。依據IPE研究調查英國93家資產管理公司中，Insight在英國機構法人與退休金市場的資產管理規模排名第二，並大幅超越黑石、施羅德、M&G。

尹晟龢表示，在全球央行同步貨幣寬鬆下，企業借貸成本下降、財務彈性改善，北美高收企業槓桿僅回到2016年水準，與投資等級債券槓桿飆升至新高的情形相比，安全性較高。另外，企業受惠低利率環境，借貸及發債成本同步下降，發債意願大幅提升，預估2020年高收益債發行量將達3,500億美元，創下歷史新高。也因企業順利籌資，可達到財務體質更健全，使投資人獲得穩定息收的良性循環。

台新投信總經理葉柱均。圖／台新投信提供
台新投信總經理葉柱均。圖／台新投信提供

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