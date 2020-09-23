拆雷…由第三方任管理銀行

去年底即為金管會列管的指標案件新加坡商MMI聯貸逾百億元案，終於完成債務重組談判、簽署聯貸新約，成功拆除地雷引信。新聯貸除主辦與參貸行陣容變動，以及列不少但書條件，另一值得注意的特點為，管理銀行由獨立第三方麥迪森太平洋（Madison Pacific）公司擔任，與國內通常由主辦行兼管理銀行慣例不同。

銀行高層主管指出，國際聯貸確實會有管理行由獨立機構擔任狀況，有的是因主辦行不想當，有的是與借戶產業專業門檻有關，或者與借戶後續各種處置可能較為複雜有關，理由各自不同，因此有專門的機構承做這類業務。

根據麥迪森太平洋（Madison Pacific）官網資料，該公司為一家企業信託與融資服務的獨立提供商，服務涵蓋信託、代理，託管、保管、資產管理及出任董事等。

不具名的參貸行表示，麥迪森太平洋公司無論在財會、法律上都有足夠專業與人力，勝任聯貸管理行工作，且MMI聯貸最終還款來源，還是與主導的私募基金KKR處分股權有關，複雜度較高，這可能是委託第三方擔任管理行的重要考量。

另外，MMI聯貸重組、借新還舊，額度雖降但利率也降，參貸銀行表示，因為疫情，全球央行降息救市，因此新約利率易跌難漲，況且對銀行來說，最重要的是維護資產品質、確保聯貸正常延續，不會發生呆帳，利潤空間略有下滑也只好接受。