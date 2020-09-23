快訊

長榮空姐上班日排減肥、曠職串長假 高院駁她資遣上訴

萬瑞快速道路七堵路段發生連環車禍 5車追撞2女1男送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拆雷…由第三方任管理銀行

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

去年底即為金管會列管的指標案件新加坡商MMI聯貸逾百億元案，終於完成債務重組談判、簽署聯貸新約，成功拆除地雷引信。新聯貸除主辦與參貸行陣容變動，以及列不少但書條件，另一值得注意的特點為，管理銀行由獨立第三方麥迪森太平洋（Madison Pacific）公司擔任，與國內通常由主辦行兼管理銀行慣例不同。

銀行高層主管指出，國際聯貸確實會有管理行由獨立機構擔任狀況，有的是因主辦行不想當，有的是與借戶產業專業門檻有關，或者與借戶後續各種處置可能較為複雜有關，理由各自不同，因此有專門的機構承做這類業務。

根據麥迪森太平洋（Madison Pacific）官網資料，該公司為一家企業信託與融資服務的獨立提供商，服務涵蓋信託、代理，託管、保管、資產管理及出任董事等。

不具名的參貸行表示，麥迪森太平洋公司無論在財會、法律上都有足夠專業與人力，勝任聯貸管理行工作，且MMI聯貸最終還款來源，還是與主導的私募基金KKR處分股權有關，複雜度較高，這可能是委託第三方擔任管理行的重要考量。

另外，MMI聯貸重組、借新還舊，額度雖降但利率也降，參貸銀行表示，因為疫情，全球央行降息救市，因此新約利率易跌難漲，況且對銀行來說，最重要的是維護資產品質、確保聯貸正常延續，不會發生呆帳，利潤空間略有下滑也只好接受。

疫情 降息 私募基金

延伸閱讀

你騎1K我捐10元 周日桃園揪你騎單車運動做公益

永豐攻越南 拿下首宗聯貸

公共工程聯貸新模式 免掏錢放貸可賺保證費

兆豐銀綠能聯貸 突破200億

相關新聞

新台幣開盤升值0.2分 一度觸29.005元

新台幣今（23）日早盤以29.200元兌1美元，升值0.2分開出。

房貸大戰…十年只要還一成

市場資金氾濫，內政部不動產資訊平台資料顯示，銀行搶房貸戶殺紅眼，不只利率低，「五年寬限期」、「40年房貸」、「最高貸款成...

台商開OBU帳戶 大鬆綁

金管會昨（22）日宣布，將預告相關法規，開放國內企業在國際金融業務分行（OBU）開立授信帳戶，以方便台商調度國際資金，不...

中小企專案貸款 增至3,000億

全球疫情尚未減緩，為協助企業正常營運，中央銀行昨（22）日宣布，擴大銀行承作受疫情影響中小企業專案貸款的融通額度，由原本...

永豐金導入AI 衝刺FinTech

永豐金控加快導入人工智慧（AI）應用，拓展金融科技發展腳步，子公司永豐銀行上周五（18日）與國立成功大學推動新產學合作計...

匯銀：台幣月底前29元有守

台股大跌加上國際美元轉強，外資昨（22）日匯出資金，與出口商拋匯潮形成對作，新台幣盤中實質成交價回貶至29元，終場在中央...

央行標售5年債 利率又探底

市場資金滿溢，中央銀行昨（22）日標售5年期公債250億元，得標利率落於0.295%，較7月發行的同年期公債，下跌3.8...

國泰金北富銀攻貿易融資

兩大龍頭金控積極運用創新技術搶進貿易融資商機。國泰金昨（22）日宣布，率先與金融同業攜手推出「環球貿易共享區塊鏈」；台北...

拆雷…由第三方任管理銀行

去年底即為金管會列管的指標案件新加坡商MMI聯貸逾百億元案，終於完成債務重組談判、簽署聯貸新約，成功拆除地雷引信。新聯貸...

星商MMI百億聯貸新約 簽了

新加坡商MMI聯貸5.8億美元案債務重組談判延宕九個月終於塵埃落定，於21日完成聯貸新約簽署，在償還部分本金後，聯貸總額...

先甘後苦…房貸族算盤要撥清楚

新一波房貸戰開打，房仲業表示，利率長期低檔，幾乎降無可降，因此銀行現在多從增加房貸成數、拉長寬限期、還款年限下手。雖然民...

OBU授信帳戶資金收付 限八大類

為確保境內法人在國際金融業務分行（OBU）開立的授信目的帳戶，是真正用於授信目的，而非一般存款帳戶，金管會對帳戶的資金收...

熱門新聞

台灣超越南韓 躍全球半導體二哥

台積電敵得過少子化嗎？同行曝關鍵：完全不是問題

半導體搶才！畢業於「這5所學校」最吃香

吳東亮挺日方 新光三越經營權爭奪大解密

房貸大戰…十年只要還一成

新光三越董座由日方出任 吳昕陽升副董

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。