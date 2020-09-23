星商MMI百億聯貸新約 簽了

新加坡商MMI聯貸5.8億美元案債務重組談判延宕九個月終於塵埃落定，於21日完成聯貸新約簽署，在償還部分本金後，聯貸總額下降至近4億美元，也更換主辦行，但台資銀占參貸家數與聯貸額度的比重仍高，預期10月底前，借戶償還舊約部分本金約3,000萬美元後，新約即可生效，這宗大額聯貸案危機也可望解除。

MMI聯貸舊約為去年底到期，但去年9月底沒有按季攤還本金，已涉違約，當時聯貸餘額仍有4億多美元，總計牽連14家國銀，總曝險額度估約新台幣60億元左右，因此MMI的主導者國際私募基金KKR出面，與各銀行緊急協商展期，希望先解決銀行最擔心的逾放問題，再談債務重組、借新還舊。

不過，債務重組談判需要時間，因此舊貸須先召開債權銀行會議協商展延還款，以利重組新約，並能與舊貸展期銜接，才不會產生逾放。

因為債務重組新約談判超過預期時間，因此雙邊協商還款展期多次，期限陸續從今年初、第1季、5月底、9月、再最後定案為10月底，終於談妥並於前天完成重組後聯貸新約簽署。

從去年底到今年這段談判過程中，有參貸額度分別為台幣3億元到12億元不等的四家大型國銀，將其聯貸債權自次級市場打折賣出，認賠停損，買家為一家英系外銀與一家從事信貸與特殊事件投資的基金管理公司，而這家英系外銀也成為新聯貸的主辦行。

大型銀行高層主管指出，MMI是新加坡的儲存硬碟（SSD,FLASH）驅動元件廠商，為KKR在亞洲投資歷史最久案件，原本去年KKR談妥股權轉售大陸某企業集團，交易金額逾6億美元，其中約4億美元將償付這筆聯貸，但買家資金因故未能匯出大陸完成交割，才導致違約發生。

因此新簽署的債務重組新契約，也載明KKR應盡速落實相關股權交易，但並未以此項條件做為新約生效的必要前提，而是以先償還3,000萬美元本金，以及支付新、舊約銜接的時間差所衍生的利息，以及擔保品設定等相關作業為主。