國泰金北富銀攻貿易融資

兩大龍頭金控積極運用創新技術搶進貿易融資商機。國泰金昨（22）日宣布，率先與金融同業攜手推出「環球貿易共享區塊鏈」；台北富邦銀行同日宣布，與長榮、陽明海運合作開發「提單快易通」，最快一小時即可完成資金動撥，為客戶提供更便捷、快速且安全的新型態貿易融資服務。

國泰金控及國泰世華銀行昨日表示，率先與金融同業攜手推出「環球貿易共享區塊鏈」，運用國泰金數位數據暨科技發展中心的區塊鏈技術，結合各大金融機構的貿易專業，籌組跨行聯盟，首波規劃應用鎖定進出口貿易服務，使聯盟成員銀行未來可在區塊鏈上快速查核企業貿易交易相關資訊，提升企業融資效率，並有效防範企業跨行重複融資。

國泰金指出，簽署合作意向書（MOU）的銀行為上海商銀、新光銀行、陽信商銀、永豐銀行等，亦有多家銀行表達參與意願。另為簡化貨運單據資訊取得，國泰世華亦與環球航運物流管理平台CargoSmart及長榮、陽明海運等國際航運商規劃介接航運數據，以順暢交易流程。

北富銀表示，疫情雖衝擊全球出口，但在台商快速移轉生產鏈及國內防疫狀況佳等多重因素帶動下，外銷訂單維持正成長，為台灣出口發展帶來喜訊；北富銀特別與通關網路業者及國際運輸業者合作開發創新貿易融資服務「報單速融通」及「提單快易通」，藉由導入第三方交易資訊驗證，對物流關鍵資訊進行整合，能大幅提升融資速度、風險控管透明度以及風險評估的客觀性，為確保企業隨時都有充足資金可進行原料採購及維持營運規模，增加出口接單競爭力。

使用北富銀「報單速融通」及「提單快易通」最大優點是方便和快速。

過往中小企業出口融資因文件查驗程序繁複，每次動撥申請約需一天才能完成，須提前準備資金調度，現在透過「報單速融通」及「提單快易通」，可在強化貿融交易真實性及符合國際防制洗錢檢核前提，大幅簡化動撥程序，最快一小時取得資金，不用再備訂單、提單、裝運單等大量紙本文件。