永豐金導入AI 衝刺FinTech

永豐金控加快導入人工智慧（AI）應用，拓展金融科技發展腳步，子公司永豐銀行上周五（18日）與國立成功大學推動新產學合作計畫，計畫未來三年，於日常營運中實踐人工智慧（AI）應用以提升效率。另外將透過校園平台扶植新創團隊及養成產業人才，最終打造金融生活圈。

永豐金第一階段已在成大校園中建置分行，並啟動區塊鏈技術研究等，與成大技術合作已獲初步成果，包括客製化理財報告與分行據點效益評估等，雙方第二階段預計擴大合作交流，要持續朝新科技、新架構與新業務模式三大面向展開合作，預計投入8,000萬元。

在AI應用上，永豐金表示，透過結合大量數據以發展敏捷營運模式，預計開發進階信用風險評估模型、以客戶為核心的精準商品推薦系統及票據影像辨識等，全面提升風險控管與業務推進的效率。

另外，因應開放銀行潮流，永豐也正在規劃與成大合作建置API（Application Programming Interface；應用程式介面）系統框架，開啟與策略夥伴的合作管道，提供對個人或企業的新創服務應用，以及整合金融資料發展數據生態圈。至於金融生活圈的目標，永豐銀規劃從成大分行出發，與年輕族群溝通數位帳戶、智能化理財與智慧支付等應用，從單點擴大至周邊生活圈。