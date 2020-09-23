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匯銀：台幣月底前29元有守

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台股大跌加上國際美元轉強，外資昨（22）日匯出資金，與出口商拋匯潮形成對作，新台幣盤中實質成交價回貶至29元，終場在中央銀行調節下貶值4.4分，收在29.202元，連兩日貶值，總成交量縮至15.2億美元。匯銀主管說，考量出口季底作帳需求，預料9月底前，央行都將鎮守29元大關。

美股前日重挫，避險需求急速增溫激勵美元上漲，主要亞幣全面下挫。央行資料顯示，韓元與星元分別貶值0.6%與0.62%，日圓貶值0.47%，人民幣貶值0.21%，與主要亞幣相較，新台幣昨日收盤貶值0.15%，仍相對穩定。

儘管新台幣匯率盤中連兩日失守29元大關、重返「28」字頭，昨日最高升抵28.97元，最多升值1.88角；不過和前一日外資與出口商連袂拋匯的盛況相較，外資昨日偏向匯出，匯市力道也較為平衡。

「美股前一日狂跌，避險需求升溫，使美元反彈走強」，匯銀主管說。

時序進入9月底，季底出口商都有作帳需求，匯銀主管預料，不論盤中怎麼升，央行很可能都會將匯價壓回29元以下才收盤，「至少可以讓出口商的財報帳面好看一些。」

展望後市，交易員認為，新台幣升值基調暫時沒有改變，外資動向、股市表現與亞幣強弱為三大觀察重點。

匯銀主管說，近期央行操盤手法，和前總裁彭淮南的「柳樹理論」可謂異曲同工，在熱錢大舉流入時，央行先放手讓匯價升值，尾盤再進場調節，讓收盤價回到「央行心目中的合理價位」，恰似「柳樹遇風時先迎風搖曳，風停了再停止擺動」。

央行總裁楊金龍先前表示，央行維持新台幣匯率動態穩定對台灣經濟發展至關重要，長期以來，新台幣匯率波動率多小於其他主要經濟體貨幣，新台幣匯率動態穩定，除有助於出進口廠商對外報價及經營外，亦有利企業及民眾從事跨國理財投資，以及國外長期投資者來台投資。

新台幣 央行 台幣匯率

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