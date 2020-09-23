央行標售5年債 利率又探底

市場資金滿溢，中央銀行昨（22）日標售5年期公債250億元，得標利率落於0.295%，較7月發行的同年期公債，下跌3.8個基本點（1個基本點等於0.01個百分點），締造歷史新低紀錄。

圖／經濟日報提供 央行統計顯示，銀行業昨日得標65.01%，為主力買盤，顯示銀行資金去化壓力沉重；以交易為目的的證券業得標18.99%，票券業也小幅抱回2.4%。

不過，向來偏好長券的保險業，昨日仍大幅得標13.6%，雖然較前一次同年期的二成略減，但得標比率還是超過一成，顯示保險業面臨資金無處去化的窘境。

「保險業以前不愛這樣的5年券，因為利率實在太低了、連0.3%都不到，但現在還是會拿，顯然手頭資金太多、沒魚蝦也好」，券商主管說，只能說銀行、保險，大家都有很強烈補券需求，需求大於供給，債券價格自然水漲船高。

資深券商主管還說，「光看近日新台幣匯率漲多少，就知道國內資金有多氾濫」，因此，除了公債市場牛氣沖天外，近期公債次級市場買氣也非常熱絡。

展望後市，券商主管說，財政部發債計畫為市場最大變數之一，國庫增發債券的額度，若兩期以內，都在市場預期範圍，就不至於衝擊債市行情。

「以現在市場資金狀況，就算國庫增發債券，預料殖利率的彈升幅度也會很有限，因為一旦彈上去，買盤就會進場承接了」，券商主管說。

券商主管表示，美國聯準會暗示2023年前都將維持超低利率水準，台灣央行短期內也不會再調整貼放利率，在此前提下，公債殖利率再下跌空間很有限，預料今年第4季，公債殖利率都將維持現行區間震盪格局。