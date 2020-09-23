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中小企專案貸款 增至3,000億

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

全球疫情尚未減緩，為協助企業正常營運，中央銀行昨（22）日宣布，擴大銀行承作受疫情影響中小企業專案貸款的融通額度，由原本的2,000億元，提高為3,000億元。

國內受嚴重特殊傳染性肺炎疫情衝擊，部分產業發生經營困難，尤其中小企業可能面臨融資受限而加重其經營困境，並衝擊就業市場。為協助企業正常營運，央行在今年4月1日開辦2,000億元中小企業貸款專案融通，實施迄今，金融機構受理金額已近1,700億元，今年7月底全體銀行對中小企業放款年增率達11.86%，顯示本專案及政府相關紓困方案貸款，均有助中小企業取得營運所需資金。

央行統計顯示，截至17日為止，央行專案貸款核准14.75萬戶，核准金額為1,551億元；銀行累計受理15.34萬戶，金額為1,660億元。

央行祭出的中小企業專案貸款分成A、B、C三案，銀行三案合計的核准金額，以合作金庫銀行245億元居冠，台灣企銀211億元居次，華南銀行184億元排名第三。

央行表示，鑒於全球疫情尚未減緩，中小企業仍有營運資金需求，考量本專案貸款受理申辦期限在今年12月31日屆期前，央行專案融通額度將不敷需求，昨日宣布擴大專案貸款的融通額度，由2,000億元進一步調高為3,000億元。

至於自今年8月10日起，銀行新承作受疫情影響的中小企業專案貸款案件，央行重申適用央行優惠利率期限得至明年6月30日。

未來，央行仍將視疫情需要，滾動檢討專案貸款相關內容，並密切關注疫情發展及企業資金需求情況，於融通期限屆期前，檢討相關辦理事宜；央行再次籲請金融機構應充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，持續協助受疫情影響的中小企業取得營運所需資金。

央行 疫情

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