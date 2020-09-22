彰銀要賣紐約飯店不良債權 等華銀點頭

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

彰銀（2801）董事會決議出售紐約分行放款Waterscape Resort飯店不良債權，並期與另一參貸行華南金（2880）旗下華銀共同出售，以期債權完整、有利出售價格，減少呆帳損失。不過，彰銀董事會通過出售該不良債權，華銀則尚未走完程序，該行內部尚在評估是要處分擔保品也就是賣飯店建物不動產，還是比照彰銀出售不良債權的方式處理，可望本周內定案。

據了解，Waterscape Resort飯店位於紐約市中心時代廣場附近，立地條件良好，但因新冠肺炎疫情影響飯店停業，因此發生呆帳、無力償付，該筆貸款本金6,300萬元，為彰銀為主、華銀參貸的club deal型態聯貸。最近有當地的資產管理公司（AMC）相關機構表達有意承接不良債權，有機會回收率在八成以上，因此彰銀董事會通過出售不良債權。不過，為了確保「賣相」、「身價」，彰銀擬與華銀共同出售該筆不良債權，彰銀高層並曾就此與華銀高層先行溝通。

不過，華銀內部還在就直接處分擔保品、賣建物比較有利，還是賣不良債權有利，做最後評估。因為華銀已經提足全額備抵呆帳，倘若建物值錢，也不是不可以走處分擔保品的模式。此外，處分擔保品必須兩家債權銀行綁在一起做，但處分不良債權其實可以各做各的，因此華銀內部尚未定案、提報常董會討論。

但根據彰銀評估，當地法令倘若拍賣擔保品不動產，如果一拍流標，債權人就必須自己承受擔保品，如此將使債權回收更為複雜費時，因此還是出售不良債權的方式較有效率。

彰銀 華銀 紐約

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