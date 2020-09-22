彰銀女力抬頭 新增兩位女性副總

彰銀（2801）今天董事會決議提升兩位女性主管升任副總經理，使得彰銀副總中有多達四位為女性，占三分之二，再加上彰銀董事長凌忠嫄也是女性，使得彰銀女力強大。

彰銀今年有兩位副總涂鴻堯、王洪綱屆齡退休，遺缺到今天董事會才通過新人事補實，原本就是副總級主管的總稽核林雅玲調離原職轉一般副總，總稽核遺缺由債權管理處處長吳美芳升任，另外，董事會也通過國內營運處處長鄧秀娟升任副總，至於林雅玲與鄧秀娟兩人的副總分工，則尚未底定，而吳美芳升任總稽核人事，則須送金管會核准方能正式生效。

彰銀在涂鴻堯、王洪綱兩位副總退休後，現任四位副總包括總稽核、法遵長在內，剛好男女各半，董事會通過吳美芳、鄧秀娟兩位升任副總後，六位副總級主管中有四位是女性，女力抬頭。

公股行庫女力強大的其實不止彰銀，第一金控（2892）旗下一銀，總經理鄭美玲是出了名的拚命三娘、優秀女性高階主管，兆豐金控（2886）旗下兆豐銀則是公股行庫中女性副總人數最多的，可說女性菁英輩出，土銀（5857）、台灣金（5868）旗下台銀也有不少女性副總。