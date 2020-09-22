合庫銀主辦 亞昕、新潤、鈜富、海悅63.96億聯貸案

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
合作金庫銀行。 本報資料照片
合作金庫銀行。 本報資料照片

由合作金庫商業銀行統籌主辦的亞昕、新潤、鈜富及海悅國際新台幣63億9,600萬元聯合授信案，獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下完成募集，並於今（22）日假林口亞昕福朋喜來登飯店舉行聯貸簽約儀式。

今日的簽約儀式，由合庫銀行總經理陳世卿代表授信銀行團與亞昕國際開發董事長姚連地、新潤興業董事長郭長庚、鈜富開發董事長陳清堯、海悅國際開發董事長黃希文共同完成聯貸合約簽署，本次聯貸案授信用途主要為支應「台北市南港區南港段二小段」都更營建工案所需資金，參與融資的銀行計有四家。

本次由近年來所推工案實績良好的亞昕國際、新潤興業、鈜富開發等三家開發公司攜手北台灣第一代銷公司海悅國際，共同開發位於台北市南港區都市更新開發案，由亞昕國際開發擔任實施者，規劃興建地上26樓地下4樓、總戶數400戶，預計110年第2季動工、114年第2季完工。本案基地位於興南街與重陽公園街廓，面積約1,813坪，距離三鐵共構的南港站約1.1公里，週邊有中國電視、台北流行音樂中心、南港區公所、東新國小、育成高中、南港高工，區域內公共設施俱備，交通便利，生活機能佳，未來發展深具潛力，預估銷售情形樂觀。

合庫銀長期深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗，為客戶提供最即時、最完整的融資規劃。近年來合庫在董事長雷仲達帶領下，不僅獲利屢創新高，並全力配合政府政策，在疫情期間，積極協助受疫情影響之企業獲得紓困資金，於金管會辦理「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比中榮獲六大獎，名列紓困優等銀行，表現深獲肯定。

合庫 疫情

延伸閱讀

興富發賣南港土地 接手四建商明年推總銷120億元新案

4業者聯手南港推「 擎天森林」 最低成交不到百萬

新潤、亞昕、白天鵝、海悅聯手 南港推擎天雙塔住宅

永豐攻越南 拿下首宗聯貸

相關新聞

反送中+國安法衝擊 國銀在港存款年減1200億

受到反送中抗爭，與港版國安法通過，國銀在香港地區的存款金額不斷下降，截至今年六月底，國銀在香港存款金額一點一一兆元新台幣...

興富發賣南港土地 接手四建商明年推總銷120億元新案

今年1月興富發（2542）處分南港逾千坪土地，接手買方亞昕國際、新潤興業、海悅國際等三家上市櫃公司，加上白天鵝機構參與投...

國銀大陸獲利今年逆勢增 民營銀行大賺只因做對二件事

今年以來，本國銀行大陸地區分行獲利大幅成長，公股銀行及民營銀行卻兩樣情。公股銀行今年前七月獲利比去年同期衰退8.08%，民營銀行則大增1.2倍。

凱基銀行：明年景氣全面復甦 疫情再起時是買點

時序進入9月選巡，展望第4季金融市場，新冠疫情、美國總統選舉及美中關係可能是影響投資市場的三大因子，凱基銀行表示，即便部...

數位帳戶累積開戶數上半年達492萬！誰是網友最愛討論的聲量王？

宅經濟異軍突起！2020受到新冠肺炎疫情的影響，無實體接觸概念盛行之下，數位金融工具的使用率大幅提升，各家銀行也紛紛主打數位存款帳戶搶攻市占。根據金管會的數據統計，截至2020年6月底，共計有33家銀行推出數位帳戶服務，創下492萬的累積開戶數，數位帳戶網路聲量成長幅度更高達177%。

做好電信防詐 Gogolook推金融防詐平台

以開發電話防詐軟體「Whoscall」出名的本土新創走著瞧（Gogolook）公司今（22）日宣布跨足金融科技，推出以防...

新台幣午盤升值3.8分 暫收29.12元

新台幣今（22）日午盤以29.120元兌1美元，升值3.8分暫收，成交金額6.07億美元。

央行守了兩個多月的新台幣匯價，為何在一周內失守？

中央銀行上周四理監事會議，利率決策在意料之中，但匯率讓人意外。守了兩個多月的29.5元新台幣匯價，為何在一周內失守？

新台幣兌美元現28字頭該買嗎？專家：「這樣」買美元勝率逼近百分百

新台幣持續走強，21日盤中一度創下7年半新高，觸及28.935元兌1美元價位，大漲2.17角；不過收盤前半小時美元價格急拉，最終新台幣兌美元仍守在29元以上，以29.158元作收。

店舖招牌砸人、食物中毒 綜合型保險專案都有賠

小本經營商店，收現金數鈔票固然開心，但現金可能成為宵小犯案目標，更不用講颱風季節招牌掉落，傷及無辜，甚至是食物中毒，店面...

新台幣好強，繼續衝向28！該買美元嗎？投資大咖5點建議

近期台幣維持強勢格局，細心的投資人可以從每天的外匯交易過程中發現，如果不是央行在尾盤強力作價，匯率早就升破29.5元。海外回籠的資金，以及外資持續匯進來的金額相當龐大，逼央行不願再獨力支撐，除了修改策略順勢讓台幣升值外，區間價格已經退回29.0~29.5之間。

面對新台幣升值新時代 謝金河：這產業壓力很大

新台幣升破29元關卡，一度達28.935元新高價，財信傳媒董事長謝金河今（22）日表示，「台幣這麼強勢令人有點意外，但這...

熱門新聞

面對新台幣升值新時代 謝金河：這產業壓力很大

新台幣好強，繼續衝向28！該買美元嗎？投資大咖5點建議

台積電敵得過少子化嗎？同行曝關鍵：完全不是問題

半導體搶才！畢業於「這5所學校」最吃香

新光三越董座由日方出任 吳昕陽升副董

吳東亮挺日方 新光三越經營權爭奪大解密

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。