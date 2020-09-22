合庫銀主辦 亞昕、新潤、鈜富、海悅63.96億聯貸案

由合作金庫商業銀行統籌主辦的亞昕、新潤、鈜富及海悅國際新台幣63億9,600萬元聯合授信案，獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下完成募集，並於今（22）日假林口亞昕福朋喜來登飯店舉行聯貸簽約儀式。

今日的簽約儀式，由合庫銀行總經理陳世卿代表授信銀行團與亞昕國際開發董事長姚連地、新潤興業董事長郭長庚、鈜富開發董事長陳清堯、海悅國際開發董事長黃希文共同完成聯貸合約簽署，本次聯貸案授信用途主要為支應「台北市南港區南港段二小段」都更營建工案所需資金，參與融資的銀行計有四家。

本次由近年來所推工案實績良好的亞昕國際、新潤興業、鈜富開發等三家開發公司攜手北台灣第一代銷公司海悅國際，共同開發位於台北市南港區都市更新開發案，由亞昕國際開發擔任實施者，規劃興建地上26樓地下4樓、總戶數400戶，預計110年第2季動工、114年第2季完工。本案基地位於興南街與重陽公園街廓，面積約1,813坪，距離三鐵共構的南港站約1.1公里，週邊有中國電視、台北流行音樂中心、南港區公所、東新國小、育成高中、南港高工，區域內公共設施俱備，交通便利，生活機能佳，未來發展深具潛力，預估銷售情形樂觀。

合庫銀長期深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗，為客戶提供最即時、最完整的融資規劃。近年來合庫在董事長雷仲達帶領下，不僅獲利屢創新高，並全力配合政府政策，在疫情期間，積極協助受疫情影響之企業獲得紓困資金，於金管會辦理「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比中榮獲六大獎，名列紓困優等銀行，表現深獲肯定。