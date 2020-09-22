反送中+國安法衝擊 國銀在港存款年減1200億

受到反送中抗爭，與港版國安法通過，國銀在香港地區的存款金額不斷下降，截至今年六月底，國銀在香港存款金額一點一一兆元新台幣，比起去年六月底減少一千二百億元。

根據金管會統計，國銀在香港的存款餘額，從去年六月底開始就持續下降，去年六月底還有一點二三兆元，但到去年九月底正式跌破一點二兆關卡，之後一路減少，截至今年六月底只剩下一點一一兆元。

國銀主管表示，香港爆發反送中抗爭約莫在去年六月，也導致國銀在香港的存款金額下降，然後今年六月左右通過港版國安法，也都是造成近一年國銀在香港的存款餘額下降的原因。

金管會銀行局則表示，近期主要是受到匯率升貶影響，還有港幣存款利率下降，與疫情衝擊海外投資，導致國銀在香港存款下降。

至於放款部分，從金管會的統計上可見，去年六月底放款餘額約六四七一億元，但隨著反送中影響，到今年十二月底餘額降至六千○七十八億元，主要是台資企業投資下降；而到今年三月底放款餘額攀升至六千三百八十億元，主要是因疫情紓困案讓放款增加。