聽新聞
test
0:00 / 0:00
興富發賣南港土地 接手四建商明年推總銷120億元新案
今年1月興富發（2542）處分南港逾千坪土地，接手買方亞昕國際、新潤興業、海悅國際等三家上市櫃公司，加上白天鵝機構參與投資，將在明年1月推出總銷約120億元的指標新案「擎天森林」。
該案今日完成由合庫主辦的63.96億元的聯貸案，新潤機構總裁黃文辰表示，總銷約120億元的「擎天森林」，位於台北市南港興南街、重陽公園旁，面積逾1,800坪，將規劃23、38、45坪產品，全案確定10月動工，將興建兩棟地上26樓、地下四樓的雙塔住宅，明年1月銷售，力拚明年9月400戶完銷。
亞昕國際董事長姚連地指出，該案原估每坪成交價可能在95~105萬元間，不過去年至今因原料、工人工資等上漲，推升房屋造價上揚，因此「擎天森林」每坪成交均價恐上升至100萬元左右。
黃文辰表示，目前房市市況不錯，買方多以自住為考量，三成客戶是自住，另外三成是父母買給子女，其餘則是手中有閒置資金的客戶，基於保值概念購屋置產；他認為，這波房市買盤扎實，這股房市需求到明年底都能維持不錯表現，但後年的表現則要看市場大環境如何發展而定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言