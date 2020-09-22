興富發賣南港土地 接手四建商明年推總銷120億元新案

近期台幣維持強勢格局，細心的投資人可以從每天的外匯交易過程中發現，如果不是央行在尾盤強力作價，匯率早就升破29.5元。海外回籠的資金，以及外資持續匯進來的金額相當龐大，逼央行不願再獨力支撐，除了修改策略順勢讓台幣升值外，區間價格已經退回29.0~29.5之間。

2020-09-22 09:57