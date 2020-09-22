工總喊獨董達三分之一有難度 金管會回應了
金管會日前公布公司治理新藍圖，設定目標希望上市櫃公司獨董席次不得少於三分之一，工總反映執行上非常困難，金管會今（22）日回應指出，工總誤會了，不是所有上市櫃公司馬上要適用，會分階段實施。
金管會證期局副局長蔡麗玲表示，現行上市櫃公司獨董達三分之一以上的已有七成，包括上市公司668家、上櫃568家，合計1,236家，占所有上市櫃公司比重70%。
獨董達三分之一規定是分階段推動，工總可能誤會所有公司都馬上要適用。
蔡麗玲表示，公司治理藍圖是三年的規劃，金管會也擔心對上市櫃公司衝擊太大，所以會循序漸進推動，第一年也就是明年先修公司治理實務守則及公司治理評鑑指標，先採鼓勵方式，2022年開始做評鑑時適用。
2023年證交所及櫃買中心修規章，從2024年才開始強制推動，但仍分階段，第一階段先找金融保險業及資本額100億元以上的上市櫃公司及新掛牌公司。
蔡麗玲說，如果2023年新選出董監事，因可做到任期屆滿，要到2026年才適用。
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