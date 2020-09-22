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香港資金喊撤 國銀分行存款跟著落跑
金管會今（22）日公布本國銀行香港分行最新存、放款變化，今年6月底止，存款餘額再降至1兆1169億元，比去年同期大減1,200億元，減幅也擴大到9.7%。
金管會銀行局副局長林志吉表示，根據向幾家銀行了解原因情況，存款餘額下降，主要原因包括港幣匯率波動、港幣存款利率調降及疫情等因素海外投資與海外資金調度。
至於反送中、港版國安法也會影響海外投資，導致存款餘額下降。
根據金管會資料，今年6月底，19家國銀在香港設立的19家分行，存款餘額降至1兆1169億元，比去年底減少472億元，跟去年同期相比，更大減1,200億元。
至於放款餘額，6月底有6,206億元，比去年同期減少265億元，但跟去年底相比則增加128億元，放款餘額有起伏，不像存款下降趨勢那麼明顯。
林志吉表示，放款餘額的下降，可能跟台商投資減少有關，投資減少，申請貸款的金額也減少；至於放款增加則可能因申請紓困。
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