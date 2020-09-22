金管會開放國內企業在OBU開授信帳戶 10月底上路

金管會今（22）日宣布，開放國內企業在國際金融業務分行（OBU）開立授信帳戶，以協助台商辦理國際資金調度，初估目前透過境外在OBU開戶的9萬多台商，將是潛在客戶群。

金管會銀行局副局長林志吉表示，OBU可提供多元化外幣金融服務，且具外匯交易資金調度功能，為因應國際實施經濟實質法案的趨勢，協助台商辦理國際資金調度，針對具有實質國際營運資金需求的境內企業，研議開放授信目的帳戶，以運用帳戶進行與授信目的相關的資金收付，滿足國際資金調度需求及提升國際市場競爭力。

林志吉表示，金管會已在8月17日邀集中央銀行、銀行公會及銀行業者代表，針對境內法人在OBU開立授信目的帳戶規定草案，進行意見交流，近日內並將進行草案預告。

草案重點，包括第一，明定境內法人可在OBU開立授信目的帳戶，以運用帳戶進行與授信目的相關的資金收付，滿足其國際資金調度需求。

林志吉表示，授信目的帳戶原則不計利息，銀行辦理這項業務時，應在開戶契約中明確約定，以利客戶了解。

第二，授信目的帳戶的資金往來對象，限開立在OBU、國銀境外分支機構、境外金融機構的帳戶，不得涉及銀行業辦理外匯業務管理辦法所稱指定銀行的帳戶，也就是不能跟DBU（外匯指定銀行）往來。

第三，授信目的帳戶的資金往來，限於外幣與外幣間的交易，不得兌換為新台幣。

第四，明定授信目的帳戶僅限運用於與授信相關的資金收付範圍，包括與授信目的直接相關及以該等授信所衍生的相關資金運用需求。

第五，帳戶的開立、後續的運用範圍及結清銷戶等相關作業，應控管符合該法人的授信目的、相關資金用途及所衍生的國際資金調度需求態樣，且該帳戶必須以第一筆授信資金撥入的方式開立，不能從其他地方匯款開立帳戶。

草案將預告14天，預計10月底前上路。