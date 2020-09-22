央行援助中小企業 專案融通額度提高至3,000億元

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

全球疫情尚未減緩，中央銀行今（22）日宣布，擴大銀行承作受疫情影響中小企業專案貸款的融通額度，由原本的2,000億元提高為3,000億元。

央行於今年4月1日開辦2,000億元中小企業貸款專案融通，實施迄今，金融機構受理金額已近1,700億元，今年7月底全體銀行對中小企業放款年增率達11.86%，顯示本專案及政府相關紓困方案貸款，均有助中小企業取得營運所需資金。

央行表示，鑒於全球疫情尚未減緩，中小企業仍有營運資金需求，考量本專案貸款受理申辦期限屆期（今年12月31日）前，本專案融通額度將不敷需求，今日調整本專案的融通額度，由2,000億元調高為3,000億元。

至於自今年8月10日起，銀行新承作受疫情影響的中小企業專案貸款案件，央行重申其適用央行優惠利率期限得至明年6月30日。

未來，本行仍將視疫情需要，滾動檢討本專案貸款相關內容，並密切關注疫情發展及企業資金需求情況，於融通期限屆期前，檢討相關辦理事宜；央行再次籲請金融機構充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，持續協助受疫情影響之中小企業取得營運所需資金。

疫情 央行

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