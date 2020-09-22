高收債三大難題 這個策略一次解決

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

全球熱錢效應下，各類資產普遍來到高檔位置，任何風吹草動都造成市場震盪加大，影響資產收益的穩定性，投資人也面臨高收債流動性及信用風險、擔心波動太大及收益愈來愈低等三大難題的挑戰，台新投信強調，透過提前買回策略可以一次解決這些問題。

台新策略優選總回報高收益債券基金為國內首檔聚焦「提前買回」策略的全球高收益債券基金，同時滿足投資人「較低波動、較佳息收」二大訴求，預計在10月12日展開募集。

台新策略優選總回報高收益債券基金經理人尹晟龢表示，就債券特性而言，存續期間愈長，違約的掌握度愈低，違約風險與信用風險愈高；反之，債券年期愈短，違約掌握度愈高，投資人面臨的風險也相對低。

他指出，台新策略優選總回報高收益債券基金投資於一般全球高收益債券，因此可獲得較高債券殖利率，但卻著重布局有機會被提前買回的標的，因此承擔的違約風險、不確定風險較低，大幅提升資產防禦力。

尹晟龢解釋，提前買回策略緣自於英國退休金的需求，以「長期追求絕對報酬」為目標，成為法人最愛。本資金投資顧問為紐約梅隆旗下最大子公司Insight，至今管理的資產規模成長逾20倍至9,087億美金，已晉升為為歐洲第三大資產管理公司、全球第21大資產管理機構。依據IPE研究調查英國93家資產管理公司中，Insight在英國機構法人與退休金市場的資產管理規模排名第二，並大幅超越黑石、施羅德、M&G。

尹晟龢指出，在全球央行同步貨幣寬鬆下，企業借貸成本下降、財務彈性改善，北美高收企業槓桿僅回到2016年水準，與投資等級債券槓桿飆升至新高的情形相比，安全性較高。另外，企業受惠低利率環境，借貸及發債成本同步下降，發債意願大幅提升，預估2020年高收益債發行量將達3,500億美元，創下歷史新高。也因企業順利籌資，可達到財務體質更健全，使投資人獲得穩定息收的良性循環。

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