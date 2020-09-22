做好電信防詐 Gogolook推金融防詐平台

以開發電話防詐軟體「Whoscall」出名的本土新創走著瞧（Gogolook）公司今（22）日宣布跨足金融科技，推出以防止信用貸款詐騙為主的信貸比較平台「貸鼠先生」。Gogolook執行長郭建甫表示，新的服務平台已和六家銀行業者合作，特色是一對一的線上信貸諮詢，提供「金融小白」一站式安全信貸服務；有鑑於日本也重視信貸詐騙問題，新業務將積極開拓台灣與日本市場。

郭建甫指出，今年以來因為新冠肺炎衝擊經濟，許多人急需小額金融貸款協助，加上求職季節到，也使得詐貸和人頭帳戶層出不窮。台灣消費者的信貸教育不足，更是詐貸業者眼中「肥羊」。

郭建甫指出，透過這項業務，Gogolook也將由過去防止電信詐騙，擴大新領域到金融詐騙。目前已經和國泰世華銀行、凱基銀行、匯豐銀行、花旗銀行、渣打銀行、王道銀行等六家業者推動「貸鼠先生」，可以針對信貸業者做信貸方案比較，並特別提供一對一的真人線上諮詢服務。

郭建甫表示，本業Whoscall已經建立了很好的電信防詐機制與資料庫，現在金融防詐很重要，要從電信防詐到金融商品防詐。目前Whoscall在台灣有600萬用戶，將讓這些用戶的「信用」得到應有的價值，建立回饋機制；另外，未來要繼續創新，幫助銀行了解「金融小白」。

這項服務試營運五個多月以來，根據統計，已核貸金額約5億多元，成功申貸率超過3成，筆數超過2千筆，真人線上諮詢次數也超過一千次。郭建甫表示，因為政府希望推動Open Banking，鼓勵銀行業者與第三方業者合作推出各種服務，這也是下一步要合作的部分，在合法合規的狀況下，協助用戶被更多銀行信任。