數位帳戶累積開戶數上半年達492萬！誰是網友最愛討論的聲量王？

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文／葛緯詩

宅經濟異軍突起！2020受到新冠肺炎疫情的影響，無實體接觸概念盛行之下，數位金融工具的使用率大幅提升，各家銀行也紛紛主打數位存款帳戶搶攻市占。根據金管會的數據統計，截至2020年6月底，共計有33家銀行推出數位帳戶服務，創下492萬的累積開戶數，數位帳戶網路聲量成長幅度更高達177%。





數位帳戶接受度提高 聲量、開戶數同步成長

這一波由新冠肺炎疫情帶動的宅經濟動能有多強？透過銀行局金管會的數位存款帳戶業務統計，可以發現今年（2020年）6月底累積開戶數就有近500萬人，相較於去年下半年累積開戶數約338萬人，成長幅度達45%，顯示民眾對於數位帳戶的使用率越來越高。

另外若是觀察數位帳戶的網路討論聲量，今年上半年（2020/1/1~2020/6/30）與去年下半年（2019/7/1~2020/12/31）相比，網路聲量從8,338筆快速增加到2萬3,061筆，成長幅度達177%，話題的迅速竄紅也證明民眾對於數位帳戶的關注度提高。

image source:搶攻無現金新世代！解析2020年上半年熱門銀行數位帳戶





優惠夠強不需特別行銷 網友自然會討論

透過數位帳戶的熱門關鍵字及文章，分析網友討論時最在意的話題面向，可以發現優惠與回饋是相當大的誘因，是吸引民眾決定開戶申辦，更是從眾多數位帳戶中脫穎而出的關鍵。其中搭上防疫商機，配合政府推出口罩實名制政策，銀行一呼百應祭出口罩手續費優惠的行銷手法，兆豐因為在臉書粉專舉辦數次抽獎活動，並主打每月購買口罩免費的活動，成為這波防疫行銷活動中網路聲量最高者。

分析銀行數位帳戶TOP50熱門文章的類型，以銀行行銷活動佔36%排行第一名，其次懶人包資訊整理24%排行居次。由於優惠與回饋是網友最在意的考量因素，衍伸出「高優惠、低廣告曝光預算」的行銷策略，領先市場的優惠自然是曝光率保證，整體來說與優惠相關的資訊，包括行銷活動、銀行回饋與口罩手續費優惠、懶人包資訊整理等，網路聲量就佔了熱門文章類型的9成。

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台新APP使用便利 中信口罩手續費回饋衝聲量



比較台新銀行、國泰世華、永豐銀行、王道銀行、第一銀行、中國信託等六大數位帳戶的網路話題熱度，其中台新Richart上半年靠著APP強大的UI設計，討論區經常有網友分享使用經驗與操作上的討論，成為聲量主要來源。

國泰世華KOKO數位銀行上半年推出50次跨行轉帳手續費減免，但因為沒有其它更為亮眼的優惠，主要討論多來自於合作的曝光，如與電獺少女、koobii鬧大學等合作，或是拍攝宣傳影片來創造網路聲量。

中國信託因為My Way數位帳戶主打購買口罩手續費全額回饋的優惠，搭上防疫期間搶購口罩的熱潮，帶動討論度。

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粉絲輪廓大揭密 國泰粉絲男生多、台北人為主

進一步來分析粉絲輪廓，以國泰世華為例，背後互動的粉絲多以男性為主，佔比52%。此外居住縣市主要分布在北部地區，佔比將近50%，其中光是台北市就佔逾25%，顯示出關注國泰世華的粉絲仍然以北部市中心居多。

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分析說明

分析區間：

本文分析時間範圍為選前2020年01月01日至2020年06月30日。

調查目標：

本研究蒐集網友對「銀行數位帳戶」之網路聲量與資訊，透過分析線下數位帳戶產業中市佔率高的銀行業者，歸納出熱門數位帳戶的網路社群行銷手法及目標消費者族群，提供給對數位帳戶產業感興趣的閱聽人作為參考。

資料來源與分析工具：

