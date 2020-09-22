店舖招牌砸人、食物中毒 綜合型保險專案都有賠

小本經營商店，收現金數鈔票固然開心，但現金可能成為宵小犯案目標，更不用講颱風季節招牌掉落，傷及無辜，甚至是食物中毒，店面起火等，經營風險也不低，小本經營業者風險承擔力較低，不妨利用保險來轉移風險。

以餐飲業者為例，食品保鮮是一大考驗，根據衛福部統計，2019年度食物中毒案例高達6,944件，如不慎造成顧客食物中毒，面臨顧客求償醫藥費用，業者須負起賠償責任，處理過程勞心勞力，甚至可能讓大眾留下負面印象，影響商譽。

除了食品衛生的部分，業者須留意營業環境之安全，根據消防署統計，2019年度建築物起火原因以「電器走火」與「爐火烹調」發生頻率最高，分別高達3,046與3,113件，這兩項亦是商家店面起火常見的原因，而一旦發生火災，其所造成的損失對業主來說無疑是個沉重的打擊。

此外，雖然行動支付興起，但大部分的商家店舖仍以現金交易為主，很容易成為宵小犯案的目標；颱風季節時，廣告招牌因颱風吹落而造成人員傷亡或車輛財物受損，業主須對此負擔賠償責任等等，這些風險可能頻繁發生，或是單次發生便造成極大損失，尤其中小企業、商家店舖的風險承擔能力較小，因此除了做好營業安全措施，和泰產險建議，業主可以利用綜合型的保險專案轉移風險。

以「和你旺」五合一保險專案為例，可說是店鋪常用保險的懶人包，包含了許多商店會面臨的主要風險，從商業火災保險、公共意外責任險、僱主意外責任險、產品責任險，現金保險，五大保障一次到位，其中投保商業火險日額乙型方案者，如因主管機關可追溯任何人罹患法定傳染病而命令限制該經營場所須暫時關閉或停業，也可獲得每日定額的停業補償保險金。

和泰產險表示，除了套裝方案，也提供客製化的彈性，讓不同類型產業的店家可以依自身需求從中選擇合適的險種組合。