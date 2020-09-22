快訊

大陸轟炸機蘭嶼外海現蹤？台東省道疑見國軍飛彈雷達車隊

內鬼滲透？為中國監控華人的「藏族難民警察」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新台幣好強，繼續衝向28！該買美元嗎？投資大咖5點建議

商業周刊 / 老馬／商周.com專欄作家
今年以來，新台幣升勢驚人。報系資料照
今年以來，新台幣升勢驚人。報系資料照

摘要

新台幣繼突破29.5元的「楊金龍防線」後，昨天升勢更為強勁，盤中一舉突破29.2元，收盤前央行猛踩煞車下，仍升值1.06角、為4個半月最大升幅，收在29.38元的近2年半新高價。新台幣走強，美元維持弱勢的趨勢下，投資人該如何操作？

近期台幣維持強勢格局，細心的投資人可以從每天的外匯交易過程中發現，如果不是央行在尾盤強力作價，匯率早就升破29.5元。海外回籠的資金，以及外資持續匯進來的金額相當龐大，逼央行不願再獨力支撐，除了修改策略順勢讓台幣升值外，區間價格已經退回29.0~29.5之間。

筆者之前也提醒過讀者，美FED主席宣稱近年幾乎不會升息，等同宣告弱勢美元的時代來臨，直到現在因跌勢過大才開始逐漸收斂，這些都是接連造成台幣走強的原因。

匯率的影響對一般大眾較小，但對於金融商品和出口廠商的報價就會造成巨大的影響。

我的建議是：

一、台幣繼續維持強勢，短期內不會改變，但美元在國際間也逐漸走穩，所以小部分持有美元避險是可以的，轉作投資海外金融商品，或者購買美股也是不錯的選擇。

二、相較於其他貨幣，擁有美元和台幣的差別其實不大，算上利差，反而是台幣的定存略高，不過一些美元公司債的利率仍然優於台灣公司債，因此以美元持有債券基金也是可行方案。

三、一般民眾擁有的房地產是以台幣計價，從資產配置、分散風險的角度思考，可以持有一些外幣，美元雖然弱勢，但仍舊是國際間主要的流通貨幣，具有一定避險需求，黃金也具有同樣的效果。

四、匯率一定會影響出口產業，但台幣緩慢升值本來就是不爭的事實，各大公司早有一套應對匯率風險的方法，特別是電子業，無論是一籃子避險、自然避險、遠期外匯，都已經相當純熟。我認為不必過度擔憂，也不必因此猶豫是否需要因此改為投資內需型產業。

五、從目前房市回穩、資產類股的表現來看，都已經反映其應有的價值了，此刻再出手，稍嫌慢了一步。

我一直呼籲：匯率的價差對一般投資人而言，影響有限，如果可以更加專注在投資股票或者基金本身，才是真正的賺錢之道。我敢說，此刻持有台積電一定比現金更加安全。我的結論仍是不要費神去計較匯率的蠅頭小利（一般人），機會成本太低了，看好手中的投資組合，適度分散，保持樂觀謹慎，才能繼續在股市生存。

【延伸閱讀】


外資8月大撤離千億元 為台股埋殺機？新台幣續強升免驚
新台幣狂升登亞洲最強，看懂為何熱錢湧入台灣？有何影響？
只賠過一次！國安基金操盤績效最高218%、最少6％，怎麼做到的？
讓股民搶破頭的股票又來了！汎德永業如何成為全球最會賣BMW的代理商？

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

外匯 外資 房地產 台積電 台幣匯率 美元匯率

延伸閱讀

眼明手快！「金融大鱷」和避險大咖上季狂買這些股票

UberEats又花錢找大咖拍廣告 他質疑：為什麼不直接免運就好

一次集滿大咖男神 王子毛弟兄弟檔同框PK射籃搞內訌

台積電擬發行10億美元公司債 擴建廠房設備

相關新聞

面對新台幣升值新時代 謝金河：這產業壓力很大

新台幣升破29元關卡，一度達28.935元新高價，財信傳媒董事長謝金河今（22）日表示，「台幣這麼強勢令人有點意外，但這...

新台幣兌美元現28字頭該買嗎？專家：「這樣」買美元勝率逼近百分百

新台幣持續走強，21日盤中一度創下7年半新高，觸及28.935元兌1美元價位，大漲2.17角；不過收盤前半小時美元價格急拉，最終新台幣兌美元仍守在29元以上，以29.158元作收。

新台幣好強，繼續衝向28！該買美元嗎？投資大咖5點建議

近期台幣維持強勢格局，細心的投資人可以從每天的外匯交易過程中發現，如果不是央行在尾盤強力作價，匯率早就升破29.5元。海外回籠的資金，以及外資持續匯進來的金額相當龐大，逼央行不願再獨力支撐，除了修改策略順勢讓台幣升值外，區間價格已經退回29.0~29.5之間。

做好電信防詐 Gogolook推金融防詐平台

以開發電話防詐軟體「Whoscall」出名的本土新創走著瞧（Gogolook）公司今（22）日宣布跨足金融科技，推出以防...

新台幣午盤升值3.8分 暫收29.12元

新台幣今（22）日午盤以29.120元兌1美元，升值3.8分暫收，成交金額6.07億美元。

央行守了兩個多月的新台幣匯價，為何在一周內失守？

中央銀行上周四理監事會議，利率決策在意料之中，但匯率讓人意外。守了兩個多月的29.5元新台幣匯價，為何在一周內失守？

店舖招牌砸人、食物中毒 綜合型保險專案都有賠

小本經營商店，收現金數鈔票固然開心，但現金可能成為宵小犯案目標，更不用講颱風季節招牌掉落，傷及無辜，甚至是食物中毒，店面...

新台幣早盤大漲1.78角 重返28.9價位

新台幣今（22）日早盤以29.190元兌1美元，貶值3.2分開出。

全球150檔ETF已下市 投資人須留意風險

今(2020)年以來，國際政經情勢動盪，台灣ETF受惠於類型多元且流動性佳，資產規模於8月底達近新台幣2兆元，其中，台股...

台股基金雙喜臨門 越南經濟迎順風

台股上周雙喜臨門，不僅終結連九周外資流出，迎來9.9億美元的外資淨流入，為新興亞洲中相對高的國家，且受惠新台幣強漲，股市...

AFMA 培育高階金融人才利器

財經立法促進院董事長黃達業表示，為培養大中華市場本土化高級金融人才，我們必須有一套可以衡量高級金融人才專業能力的一個證照...

公司治理3.0論壇 聚焦ESG

臺灣證券交易所及櫃買中心昨（21）日舉辦「公司治理3.0-永續發展藍圖高峰論壇」，邀請主管機關、政府基金以及投信業界共同...

熱門新聞

經濟解析／兩岸關係疫後恐怕也回不去

獨／交通部擬開放大陸六貨運航點 陸委會不同意

美企又一家 英特爾准供貨華為

銀行理專做假報表瞞客戶投資虧損 被金管會糾正

中鋼轉盈 加薪3%

林百里：6G五年後出現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。