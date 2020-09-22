新台幣好強，繼續衝向28！該買美元嗎？投資大咖5點建議

摘要 新台幣繼突破29.5元的「楊金龍防線」後，昨天升勢更為強勁，盤中一舉突破29.2元，收盤前央行猛踩煞車下，仍升值1.06角、為4個半月最大升幅，收在29.38元的近2年半新高價。新台幣走強，美元維持弱勢的趨勢下，投資人該如何操作？

近期台幣維持強勢格局，細心的投資人可以從每天的外匯交易過程中發現，如果不是央行在尾盤強力作價，匯率早就升破29.5元。海外回籠的資金，以及外資持續匯進來的金額相當龐大，逼央行不願再獨力支撐，除了修改策略順勢讓台幣升值外，區間價格已經退回29.0~29.5之間。

筆者之前也提醒過讀者，美FED主席宣稱近年幾乎不會升息，等同宣告弱勢美元的時代來臨，直到現在因跌勢過大才開始逐漸收斂，這些都是接連造成台幣走強的原因。

匯率的影響對一般大眾較小，但對於金融商品和出口廠商的報價就會造成巨大的影響。

我的建議是：

一、台幣繼續維持強勢，短期內不會改變，但美元在國際間也逐漸走穩，所以小部分持有美元避險是可以的，轉作投資海外金融商品，或者購買美股也是不錯的選擇。

二、相較於其他貨幣，擁有美元和台幣的差別其實不大，算上利差，反而是台幣的定存略高，不過一些美元公司債的利率仍然優於台灣公司債，因此以美元持有債券基金也是可行方案。

三、一般民眾擁有的房地產是以台幣計價，從資產配置、分散風險的角度思考，可以持有一些外幣，美元雖然弱勢，但仍舊是國際間主要的流通貨幣，具有一定避險需求，黃金也具有同樣的效果。

四、匯率一定會影響出口產業，但台幣緩慢升值本來就是不爭的事實，各大公司早有一套應對匯率風險的方法，特別是電子業，無論是一籃子避險、自然避險、遠期外匯，都已經相當純熟。我認為不必過度擔憂，也不必因此猶豫是否需要因此改為投資內需型產業。

五、從目前房市回穩、資產類股的表現來看，都已經反映其應有的價值了，此刻再出手，稍嫌慢了一步。

我一直呼籲：匯率的價差對一般投資人而言，影響有限，如果可以更加專注在投資股票或者基金本身，才是真正的賺錢之道。我敢說，此刻持有台積電一定比現金更加安全。我的結論仍是不要費神去計較匯率的蠅頭小利（一般人），機會成本太低了，看好手中的投資組合，適度分散，保持樂觀謹慎，才能繼續在股市生存。

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