面對新台幣升值新時代 謝金河：這產業壓力很大

新台幣升破29元關卡，一度達28.935元新高價，財信傳媒董事長謝金河今（22）日表示，「台幣這麼強勢令人有點意外，但這是大家必須面對的新時代」，他認為，倚賴出口的工具機產業看起來壓力很大，要抵抗升值壓力，產業必須努力提升毛利率、升級轉型；台幣升值帶來資金潮，對內需、資產有利。

謝金河今日以「面對新台幣升值的新時代」為題在臉書發文指出，台幣向上升破29元關卡，有人說是衝破楊金龍防缐，台幣這麼強勢令人有點意外。他說，今年外資賣超台股不手軟，截至9月18日，外資賣超台股6,328億元。

謝金河表示，外資賣超台股，也不斷把資金滙出，依過去經驗，台幣恐非大貶不可，但今年台幣不貶反升，其中包括幾個因素，一是美國聯準會降息，存美元，利率幾乎是零，造成美元弱勢，全球貨幣大多數呈現升值，新台幣也不例外。

二是外資滙出，但有更多的內資回流，導致央行努力阻升，但效果有限。三是美國對於台灣央行是否操縱滙率非常注意，使得央行不敢太過明顯操作外匯，台幣的升值變成難以抵擋的趨勢。

謝金河強調，台幣升值一定會衝擊出口產業，過去只要一升破30大關，產業一定會出來喊救命，這些年這個現象比較少見，但倚賴出口的工具機產業看起來壓力很大。

謝金河認為，要抵抗升值壓力，產業必須努力提升毛利率，努力升級轉型；台幣升值帶來資金潮，對內需、資產有利。記得1990年新台幣一度升至25.56兌一美元。