快訊

大陸轟炸機蘭嶼外海現蹤？台東省道疑見國軍飛彈雷達車隊

內鬼滲透？為中國監控華人的「藏族難民警察」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

面對新台幣升值新時代 謝金河：這產業壓力很大

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
財信傳媒董事長謝金河今日表示，「台幣這麼強勢令人有點意外，但這是大家必須面對的新時代」。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河今日表示，「台幣這麼強勢令人有點意外，但這是大家必須面對的新時代」。本報資料照片

新台幣升破29元關卡，一度達28.935元新高價，財信傳媒董事長謝金河今（22）日表示，「台幣這麼強勢令人有點意外，但這是大家必須面對的新時代」，他認為，倚賴出口的工具機產業看起來壓力很大，要抵抗升值壓力，產業必須努力提升毛利率、升級轉型；台幣升值帶來資金潮，對內需、資產有利。

謝金河今日以「面對新台幣升值的新時代」為題在臉書發文指出，台幣向上升破29元關卡，有人說是衝破楊金龍防缐，台幣這麼強勢令人有點意外。他說，今年外資賣超台股不手軟，截至9月18日，外資賣超台股6,328億元。

謝金河表示，外資賣超台股，也不斷把資金滙出，依過去經驗，台幣恐非大貶不可，但今年台幣不貶反升，其中包括幾個因素，一是美國聯準會降息，存美元，利率幾乎是零，造成美元弱勢，全球貨幣大多數呈現升值，新台幣也不例外。

二是外資滙出，但有更多的內資回流，導致央行努力阻升，但效果有限。三是美國對於台灣央行是否操縱滙率非常注意，使得央行不敢太過明顯操作外匯，台幣的升值變成難以抵擋的趨勢。

謝金河強調，台幣升值一定會衝擊出口產業，過去只要一升破30大關，產業一定會出來喊救命，這些年這個現象比較少見，但倚賴出口的工具機產業看起來壓力很大。

謝金河認為，要抵抗升值壓力，產業必須努力提升毛利率，努力升級轉型；台幣升值帶來資金潮，對內需、資產有利。記得1990年新台幣一度升至25.56兌一美元。

新台幣 謝金河 工具機

延伸閱讀

謝金河：川普對華為祭出禁制令後...下個可能是中芯！

強調台積電對台灣的責任 魏哲家回應謝金河三問

台積電未來誰領導 謝金河：正努力觀察中

謝金河看好台灣這家公司 跟著任天堂也有好運走！

相關新聞

面對新台幣升值新時代 謝金河：這產業壓力很大

新台幣升破29元關卡，一度達28.935元新高價，財信傳媒董事長謝金河今（22）日表示，「台幣這麼強勢令人有點意外，但這...

新台幣兌美元現28字頭該買嗎？專家：「這樣」買美元勝率逼近百分百

新台幣持續走強，21日盤中一度創下7年半新高，觸及28.935元兌1美元價位，大漲2.17角；不過收盤前半小時美元價格急拉，最終新台幣兌美元仍守在29元以上，以29.158元作收。

新台幣好強，繼續衝向28！該買美元嗎？投資大咖5點建議

近期台幣維持強勢格局，細心的投資人可以從每天的外匯交易過程中發現，如果不是央行在尾盤強力作價，匯率早就升破29.5元。海外回籠的資金，以及外資持續匯進來的金額相當龐大，逼央行不願再獨力支撐，除了修改策略順勢讓台幣升值外，區間價格已經退回29.0~29.5之間。

做好電信防詐 Gogolook推金融防詐平台

以開發電話防詐軟體「Whoscall」出名的本土新創走著瞧（Gogolook）公司今（22）日宣布跨足金融科技，推出以防...

新台幣午盤升值3.8分 暫收29.12元

新台幣今（22）日午盤以29.120元兌1美元，升值3.8分暫收，成交金額6.07億美元。

央行守了兩個多月的新台幣匯價，為何在一周內失守？

中央銀行上周四理監事會議，利率決策在意料之中，但匯率讓人意外。守了兩個多月的29.5元新台幣匯價，為何在一周內失守？

店舖招牌砸人、食物中毒 綜合型保險專案都有賠

小本經營商店，收現金數鈔票固然開心，但現金可能成為宵小犯案目標，更不用講颱風季節招牌掉落，傷及無辜，甚至是食物中毒，店面...

新台幣早盤大漲1.78角 重返28.9價位

新台幣今（22）日早盤以29.190元兌1美元，貶值3.2分開出。

全球150檔ETF已下市 投資人須留意風險

今(2020)年以來，國際政經情勢動盪，台灣ETF受惠於類型多元且流動性佳，資產規模於8月底達近新台幣2兆元，其中，台股...

台股基金雙喜臨門 越南經濟迎順風

台股上周雙喜臨門，不僅終結連九周外資流出，迎來9.9億美元的外資淨流入，為新興亞洲中相對高的國家，且受惠新台幣強漲，股市...

AFMA 培育高階金融人才利器

財經立法促進院董事長黃達業表示，為培養大中華市場本土化高級金融人才，我們必須有一套可以衡量高級金融人才專業能力的一個證照...

公司治理3.0論壇 聚焦ESG

臺灣證券交易所及櫃買中心昨（21）日舉辦「公司治理3.0-永續發展藍圖高峰論壇」，邀請主管機關、政府基金以及投信業界共同...

熱門新聞

經濟解析／兩岸關係疫後恐怕也回不去

獨／交通部擬開放大陸六貨運航點 陸委會不同意

美企又一家 英特爾准供貨華為

銀行理專做假報表瞞客戶投資虧損 被金管會糾正

中鋼轉盈 加薪3%

林百里：6G五年後出現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。