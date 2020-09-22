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全球150檔ETF已下市 投資人須留意風險

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
依據彭博資訊統計，截至8月底，全球已有150檔ETF下市，為近年來最多，台灣亦有9檔ETF因基金規模低於契約終止門檻而終止上市櫃。圖為示意圖。報系資料照片
依據彭博資訊統計，截至8月底，全球已有150檔ETF下市，為近年來最多，台灣亦有9檔ETF因基金規模低於契約終止門檻而終止上市櫃。圖為示意圖。報系資料照片

今(2020)年以來，國際政經情勢動盪，台灣ETF受惠於類型多元且流動性佳，資產規模於8月底達近新台幣2兆元，其中，台股ETF及期貨ETF分別較去(2019)年底成長達44%及63%，ETF總受益人數更高達149萬人。

雖然台灣ETF市場持續蓬勃發展，不過，今年因全球金融市場波動劇烈，對ETF市場造成相當影響，如國際知名資產管理公司景順（Invesco）於2月清算42檔ETF，先鋒（Vanguard）8月宣布退出香港ETF業務，且美國有多檔高倍數槓桿反向ETF陸續下市。依據彭博資訊統計，截至8月底，全球已有150檔ETF下市，為近年來最多，台灣亦有9檔ETF因基金規模低於契約終止門檻而終止上市櫃。

證交所提醒，投資人應留意手上持有的ETF市況，基金規模或基金淨資產價值（NAV）過低都可能觸及契約終止門檻而終止上市。之前因應市場波動而實施之基金清算豁免相關措施於9月30日到期後，證券投資信託ETF淨資產價值最近30個營業日平均值低於信託契約所約定的終止門檻時，經理公司應通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止信託契約，並向證交所申請終止上市。

期貨信託ETF則當最近30個營業日的基金平均單位資產價值（NAV）較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90%或基金平均淨資產價值低於2000萬元時，期貨信託事業應申報金管會核准後終止期貨信託契約，並向證交所申請終止上市。

證交所表示，手上持有將申請終止上市之ETF的投資人，自發行人申請終止信託契約至ETF終止上市尚有1至1.5個月之作業期間，於最後交易日（含）前仍可進行交易，且ETF為開放式基金，基金清算完成後之價值（扣除相關手續費）將分配予各投資人。

證交所重申，投資人平時應留意持有ETF的平均單位淨值變化及市場相關公告，若即將終止上市，須特別注意信用交易戶最後了結日、最後交易日、終止上市日、信託契約終止日及清算基準日等相關時程。

如欲瞭解ETF終止上市相關事宜，可參考證交所特別製作的「ETF下市QA懶人包（路徑：證交所官網＞ETF專區＞教育宣導品）」，並留意證交所官網、公開資訊觀測站（MOPS）、基本市況報導網站（MIS）及各發行人網站，以保障自身權益。

ETF 證交所 期貨

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