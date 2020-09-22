公司治理3.0高峰論壇 公司治理再升級

金融監督管理委員會今(2020)年8月25日發布公司治理3.0－永續發展藍圖，宣告我國資本市場正式進入公司治理3.0時代。為利外界瞭解公司治理之最新趨勢及永續發展藍圖的重要內容，台灣證券交易所協同證券櫃檯買賣中心於9月21日，假台北福華國際文教會館卓越堂舉辦高峰論壇，並邀請金融監督管理委員會主委黃天牧蒞臨致詞。

論壇透過三場專題演講與二場專題研討的安排，探討如何因應公司治理藍圖3.0，提升我國公司治理的永續發展。

黃天牧於致詞時表示，金管會過去10餘年來，在公司治理方面做了許多努力，第一步在2013年對外發布為期5年之強化我國公司治理藍圖，其主要執行措施包括設置公司治理中心、辦理公司治理評鑑及編製企業社會責任報告書等。

為使持續深化我國公司治理，2018年發布新版公司治理藍圖(2018~2020)，相關重大改革事項包括提升公司治理評鑑效度、引進公司治理人員制度、推動金融業落實股東行動主義、提高英文資訊揭露比率、推動候選人提名制、強化法令規章遵循等，均已如期推動且有卓越成效。

為建構永續金融生態系，金管會除於今年8月18日推動綠色金融行動方案2.0，更進一步發布公司治理3.0-永續發展藍圖，期許ESG不只是一個議題，而是要成為企業DNA重要因子，以營造健全永續發展(ESG)生態體系，強化我國資本市場國際競爭力。

台灣證券交易所公司治理部經理黃玻莉以專題報告的方式介紹公司治理3.0-永續發展藍圖，闡述強化董事會職能，提升企業永續價值、提高資訊透明度，促進永續經營、強化利害關係人溝通，營造良好互動管道、接軌國際規範，引導盡職治理及深化公司永續治理文化，提供多元化商品等藍圖五大主軸，分三年推動39項具體推動措施。

因應今年8月1日施行新修正證券投資人及期貨交易人保護法，證券投資人及期貨交易人保護中心(下稱投保中心)邱欽庭董事長於專題演講中，說明這次修正重點，包括代表訴訟求償可及於經理人及卸任董監事；引進被解任董監事三年內不得擔任上市(櫃)、興櫃公司董監事之失格制度等，投保中心身為我國踐行股東行動主義之代表性公益機構，更能有效發揮外部制約力量，整體提升我國公司治理。

安侯永續發展顧問股份有限公司董事總經理黃正忠於專題演講三表示，國際市場近年興起責任投資，時值新冠肺炎疫情，正是考驗企業的試金石。世界經濟論壇在今年公布全球風險報告，環境議題首度占據未來10年的五大長期風險，包括極端氣候、未能成功減緩氣候變遷、喪失生物多樣性、自然災害及人為造成的環境破壞等，而相關風險也牽動傳染病的傳播。國際投資人積極實踐責任投資，推動相關資產表現成長，不論在臺灣永續指數或道瓊永續指數，都有許多台灣企業上榜，相互輝映。

除以上三場專題演講，這次論壇更舉辦兩場專題研討，第一場促進股東行動主義，提升投資影響力專題研討由中華公司治理協會理事長陳清祥主持，邀請投保中心董事長邱欽庭、勞動基金運用局副局長蔡衷淳、投信投顧公會理事長張錫及台灣集中保管結算所總經理朱漢強，針對強化股東權利的行使及引導機構投資人落實盡職治理等議題深入交換意見。

第二場「提高資訊透明度，促進永續經營」專題研討則由台灣永續能源研究基金會董事長簡又新主持，透過國泰金控投資長程淑芬、企業永續發展協會秘書長莫冬立及安侯永續發展顧問股份有限公司董事總經理黃正忠等各界代表，就強化ESG相關重要財務資訊之揭露、企業董事會之永續經營等議題進行精闢對談與交流。

這次論壇共有上市櫃公司董事及監察人近七百人參與，透過產官學各界的分享與交流，協助公司了解永續發展藍圖推動方向，鼓勵各界共同為提升我國資本市場的公司治理水準而努力，進一步達到落實公司治理、提升企業永續發展、營造健全ESG生態體系及強化資本市場國際競爭力的核心願景。