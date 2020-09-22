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台股基金雙喜臨門 越南經濟迎順風

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
圖為越南胡志明市書街。記者魏妤庭攝影／報系資料照
圖為越南胡志明市書街。記者魏妤庭攝影／報系資料照

台股上周雙喜臨門，不僅終結連九周外資流出，迎來9.9億美元的外資淨流入，為新興亞洲中相對高的國家，且受惠新台幣強漲，股市繳出一波1.6%周漲幅，成為新興亞股中相對績優的市場。9月以來，受美股修正連累，新興亞股也遭逢波折，但除了台股外，仍有兩個市場受外資追捧，分別是印度、越南。不過印股上周僅以平盤收場，越股繳出次於台股的1.3%漲幅。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，近來市場有兩大看點，其一是綠能發展。根據華爾街8月底的報導，中國過去數年靠國家補貼大力發展太陽能，但今年補貼力道大減，只剩去年的一半，而離岸風電補貼則到今年底為止，但中國大陸對綠能的需求預計仍將持續攀升。大陸綠能產業少了官方扶持，台廠競爭力大增，近幾個月太陽能原料多晶矽、乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）都紅到缺貨，後市頗值得期待。

周俊宏認為，另一亮點是蘋果供應鏈。近期蘋果新品發表會主要是原有產品的升級，主要看點仍是在稍晚面市的iPhone 12系列，由於華為出貨減緩，iPhone可能接收其在高階手機的市占率，今年以來部分蘋概股尚未有表現，未來應具補漲空間。長期來說，也看好遠距工作、戶外健身相關產業。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南的經濟數據持續好轉，根據越南統計總局資料，今年前8個月的貿易順差已經比2019年全年還高！受出口順暢帶動，今年外匯存底也有望挑戰歷史新高的1000億美元關卡。疫情在不少新興國家、甚至法國都有「炎上」趨勢，但越南不僅接連兩次快速抑制疫情蔓延，總經數據還屢刷新紀錄。

細部分析越南前八個月的出口資料，出口占比最高的前兩項目分別是手機及零件組、電子產品及電腦組件等，兩者占比超過一半，成為越南轉型「科技代工國」的另一明證。隨著貿易戰仍未降溫，美國不僅為越南最大出口國，出口貿易額比去年同期增加19%；越南作為貿易戰受惠國的效應，還在發酵。

越南 太陽能 台股

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