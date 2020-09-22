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避險及收益需求未歇 信用債市續迎淨流入

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

聯準會暗示低利環境將維持至2023年，但也重申疫情仍帶來不確定性，債券資產漲多跌少。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周三大信用債市皆迎來資金流入，其中投資級債流入金額較前一周降溫，為過去23周以來最低淨流入金額；高收益債則是由前一周淨流出轉為淨流入約4.1億美元，重拾動能。

安聯投信指出，美國聯準會於上周最新公開市場操作委員會（FOMC）中表示美國經濟持續自疫情衝擊復甦，並強調將會以適當政策持續支持達成通膨與目標。在美中關係方面，美國對中國企App限制使兩國關係持續緊張，市場避險情緒微幅上升，多數債券資產如全球政府債、歐美等地投資級與高收益債單周皆收漲。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，為挽救疫情帶來的衝擊，美國聯準會於今年一口氣推出降息6碼的寬鬆政策，使得聯邦基金匯率來到0-0.25%的低點；此外，聯準會在8月宣布的全新「平均通膨目標」，表示為達成通膨長期平均2%目標，將可接受通膨溫和超過2%一段時間，並在此之前不會輕易升息，暗示了市場利率在未來短期內恐將維持當前低點。

謝佳伶表示，在低利狀況可能延長的前提下，市場資金將追逐如債券等具收益的標的，而在債券市場中，信用債如高收益債因平均具有優於公債的殖利率，相對受到追求收益的投資人青睞，全球高收益債是近期已由3月市場流動性危機的淨流出狀態，轉正為至近期淨流入455億美元，持續迎來資金流入。

進一步分析高收益債，謝佳伶指出，在市場情緒自疫情高點持續轉佳下，高收益債也持續回溫；舉例來說，美林全球高收益債指數利差自3月底最高近1000點，至9月初已快速收斂到約550點左右。此外，根據過去經驗，反應美國經濟狀況的數據如ISM製造業採購經理人指數（PMI）在過去近20年來與美林全球高收益債指數利差明顯呈反向走勢，而隨著此PMI指數從在4月落底至41.5後已一路回升至8月的56，高收益債利差接下來有望持續收斂，有利資產後市表現。

在高收益債布局時，謝佳伶建議，首要應留意信用風險，故在投資時建議可關注經濟基本面相對穩健的美國企業所發債券，並以較高級別（B、BB級以上）為主，較低相關風險。其次，也建議可挑選存續期較短（３年上下）的券種，有望降低債券在到期前遇到的變數，或是期間內因市場利率上下波動造成資產震盪的可能性，而結合上述特色的美國短年期高收益債，有望在提供當今市場上少見較佳收益的同時，也降低信用與利率風險，提供較佳風險調整後報酬。

債券 美國聯準會 疫情

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